En qué canal pasan Liverpool vs. Real Madrid, por la Champions League 2025-2026

Este martes, desde las 17 (hora argentina), Liverpool y Real Madrid se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del rumano István Kovács, se disputa en el mítico Anfield de Inglaterra y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Reds atraviesan un presente complejo después de una temporada en la que ganaron la Premier League y fueron subcampeones de la Carabao Cup. A pesar de la inversión de casi 500 millones de euros al comienzo del ciclo en curso, los dirigidos por Arne Slot aún no logran estar a la altura. En el certamen continental están décimos con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. En la última jornada, sin embargo, golearon a Eintracht Frankfurt por 5 a 1 como visitantes. Un triunfo que sirvió para darle aire al plantel y, principalmente, al entrenador neerlandés que ya comenzó a mostrar rispideces con figuras como Alexis Mac Allister.

Liverpool no levanta cabeza y los jugadores comienzan a estar en desacuerdo con el DT Arne Slot Jon Super� - AP�

El Merengue, por su parte, es uno de los cinco clubes que suman puntaje perfecto transcurridas las tres primeras fechas de la vigente Champions. De todos ellos, es el que peor diferencia de gol tiene, por lo que se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Lo superan, en orden del primero al cuarto, PSG, Bayern Munich, Inter de Milán y Arsenal. Viene de ganarle a Juventus por la mínima diferencia en condición de local.

Liverpool vs. Real Madrid: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Liverpool corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.48 contra los 2.72 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.05.