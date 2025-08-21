En qué canal pasan Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores 2025 hoy

El encuentro se disputa este jueves a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Allianz Parque de San Pablo, Brasil; en la ida, el Verdão ganó por goleada
- 3 minutos de lectura'
Este jueves, desde las 21.30 (hora argentina), Palmeiras y Universitario de Perú se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio Allianz Parque de San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El conjunto brasileño es uno de los máximos favoritos a la consagración. Está segundo en el Brasileirão a cuatro puntos del líder Flamengo pero con un partido menos. Hay tres argentinos en el plantel: Agustín Giay, Aníbal Moreno y José Manuel ‘Flaco’ López, quien integra la prelista de convocados de la selección argentina de cara a la última doble fecha FIFA de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador.
El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati, por su parte, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú con dos puntos de ventaja sobre el Alianza Lima de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, su inmediato perseguidor. Tiene a cuatro futbolistas nacidos en la Argentina: Matías Di Benedetto, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra y Diego Churín.
- En la ida, en Lima, Palmeiras se quedó con la victoria por 4 a 0 con goles de Gustavo Gómez, Vitor Roque y un doblete del ‘Flaco’ López.
Palmeiras vs. Universitario: cómo ver online
El partido está programado para este jueves a las 21.30 en San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Fox Sports 2.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.32 contra los 10.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Universitario. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.60.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
Hinchas golpeados y desnudados. Cómo fueron los gravísimos incidentes que forzaron la cancelación de Independiente vs. U. de Chile
Pedazos de mampostería y pasillos rotos. Video: así quedó la cancha de Independiente tras los violentos incidentes y caos con hinchas de U. de Chile
TV y streaming. En qué canal pasan River vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2025
- 1
El alentador mensaje de Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid
- 2
Racing le ganó a Peñarol en el último minuto, con la personalidad de un candidato y en un partido espectacular
- 3
Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza
- 4
Independiente vs. U. de Chile: así quedó el estadio luego de los incidentes y los destrozos