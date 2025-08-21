En qué canal pasan Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este jueves, desde las 21.30 (hora argentina), Palmeiras y Universitario de Perú se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio Allianz Parque de San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto brasileño es uno de los máximos favoritos a la consagración. Está segundo en el Brasileirão a cuatro puntos del líder Flamengo pero con un partido menos. Hay tres argentinos en el plantel: Agustín Giay, Aníbal Moreno y José Manuel ‘Flaco’ López, quien integra la prelista de convocados de la selección argentina de cara a la última doble fecha FIFA de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador.

José Manuel López, delantero argentino de Palmeiras, es una de las sorpresas en la prelista de Scaloni Prensa Palmeiras

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati, por su parte, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú con dos puntos de ventaja sobre el Alianza Lima de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, su inmediato perseguidor. Tiene a cuatro futbolistas nacidos en la Argentina: Matías Di Benedetto, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra y Diego Churín.

En la ida, en Lima, Palmeiras se quedó con la victoria por 4 a 0 con goles de Gustavo Gómez, Vitor Roque y un doblete del ‘Flaco’ López.

Palmeiras vs. Universitario: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 en San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.32 contra los 10.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Universitario. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.60.