En qué canal pasan Paraguay vs. Ecuador por las eliminatorias sudamericanas 2026 hoy

Con la ilusión de sellar su clasificación al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, Paraguay recibe a Ecuador este jueves desde las 20.30 (hora argentina) en el estadio Defensores del Chaco de Asunción con arbitraje del brasileño Raphael Claus por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO -se requiere ser cliente del cableoperador-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizados al instante.

El DT argentino Sebastián Beccacece metió a Ecuador en el próximo Mundial Dolores Ochoa - AP

La previa de Paraguay vs. Ecuador

El equipo guaraní necesita un punto para obtener su boleto a la próxima cita ecuménica porque tiene 24 puntos producto de seis victorias, seis empates y cuatro caídas y le lleva seis a Venezuela, séptima con 18. Incluso perdiendo, el elenco dirigido por Gustavo Alfaro puede conseguir su pasaje siempre que la Vintoninto no derrote a la Argentina como visitante en el Monumental -se enfrentan en simultáneo-.

El Tri, por su parte, ya está en la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece es uno de los dos escoltas de la albiceleste en la tabla de posiciones con 25 unidades gracias a siete victorias, la misma cantidad de igualdades y dos caídas y quiere cerrar el certamen con buenos resultados para ratificar lo hecho hasta el momento. Su gran labor lo llevó a ser, hasta aquí, el equipo con menos tropiezos entre los 10 participantes.

Posibles formaciones

Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.60 contra 3.65 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.71.

Ecuador y Paraguay se vieron las caras en la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas y empataron 0 a 0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.