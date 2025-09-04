Argentina vs. Venezuela, en vivo: cómo ver online el partido por las eliminatorias sudamericanas 2026

Este jueves, desde las 20.30, la selección argentina y Venezuela se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que viene de empatar 1 a 1 con Colombia por los goles de Thiago Almada y Luis Díaz, ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Como no está presente la obligación de sumar puntos, el encuentro adquiere una preponderancia suprema por otro motivo más que especial para los argentinos: sería el último partido oficial de Lionel Messi en el país.

Se despide: Lionel Messi disputaría ante Venezuela su último partido oficial en la Argentina JUAN MABROMATA� - AFP�

La Vinotinto, por su parte, sueña con jugar el primer Mundial de su historia. Dirigida por el argentino Fernando Batista, actualmente se ubica en el séptimo lugar de la clasificación general, en zona de repechaje, con 18 puntos (cuatro victorias, seis empates y seis derrotas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Uruguay por los tantos de Rodrigo Aguirre y Giorgian De Arrascaeta.

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 10 de octubre de 2024, en el marco de la novena fecha de las Eliminatorias en curso. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en el estadio Monumental de Maturín, en medio de una lluvia torrencial, por los goles de Nicolás Otamendi -A- y Salomón Rondón -V-. El antecedente más reciente en el Monumental es del 25 de marzo de 2022: ganó la Argentina por 3 a 0 con tantos de Nicolás González, Ángel Di María y Messi.

Argentina vs. Venezuela: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.25 contra los 13.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Venezuela. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.65.

La selección argentina se entrenó en Ezeiza con Venezuela como objetivo; es amplia favorita al triunfo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Posibles formaciones