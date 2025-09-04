Ver online TyC Sports y Telefé: Argentina vs. Venezuela, en vivo

La selección argentina se despide del país este jueves porque disputa su último partido como local en el año frente a Venezuela por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026. El encuentro está programado para las 20.30 en el estadio Monumental de Buenos Aires y lo arbitra el chileno Piero Maza.

TyC Sports y Telefé transmiten el encuentro en vivo por televisión. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere ser cliente de un cableoperador para acceder al contenido-. Otra alternativa son las plataformas digitales TyC Sports Play y Mitelefe.com. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de este partido y de los otros tres que se jueguen en simultáneo. También la tabla de posiciones para palpitar al instante las clasificaciones.

La previa del partido

El equipo dirigido por Lionel Scaloni domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres caídas y, además de haberse clasificado a la próxima Copa del Mundo para intentar defender el título que ganó en Qatar 2022, se aseguró el primer puesto porque sus escoltas son Ecuador y Brasil con 25 unidades cada uno.

En ese contexto, afronta su último partido como local este año, que a la vez sería el último oficial de Lionel Messi en la Argentina. El calendario prevé una gira por Estados Unidos en octubre para jugar amistosos contra México y otro rival a confirmar y visitas a Angola e India en noviembre. Además, en marzo de 2026 se jugará la Finalissima ante España en sede a definir -no será en la Argentina-, por lo que se especula con que el rosarino tendría por delante algún que otro encuentro en el futuro con la camiseta albiceleste ante su público, pero sería extraoficial y en la antesala de la próxima cita ecuménica.

En la previa, el DT Lionel Scaloni tiene una sola duda en la formación inicial y es qué juvenil acompaña en la delantera a Messi y Julián Álvarez: Franco Mastantuono o Nico Paz. El lateral izquierdo, descartado Nicolás Tagliafico, será Marcos Acuña.

El seleccionado que conduce Fernando Batista, por su parte, marcha séptimo en la clasificación con 18 unidades gracias a cuatro victorias, seis igualdades y seis caídas y está en zona de acceso al repechaje. Su sueño es ser mundialista por primera vez en la historia y el partido contra los argentinos es trascendental porque se puede asegurar, al menos, ir a una reclasificación. Colombia está cuatro puntos por encima suyo con seis en juego y Bolivia la persigue con 17. Lo positivo es que en la última jornada recibirá a los colombianos, por lo que se podría dar un mano a mano por el último pasaje directo al Mundial 2026.

Yeferson Soteldo es el jugador más desequilibrante de Venezuela y será titular en el enfrentamiento ante la Argentina Ariana Cubillos� - AP�

El entrenador argentino de la Vinotino tiene definido a los 11 que saldrán al campo de juego del estadio Monumental. Sobresalen Tomás Rincón, Yeferson Soteldo y el ex-River Plate Salomón Rondón.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez y Franco Mastantuono o Nico Paz. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez y Franco Mastantuono o Nico Paz. DT: Lionel Scaloni. Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cáseres, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino; Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Franco Mastantuono pelea por un lugar entre los titulares de la Argentina para recibir a Venezuela JAVIER TORRES - AFP

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.27 contra 14.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.90.

La Argentina y Venezuela se enfrentaron por última vez el 10 de octubre del año pasado, por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, y empataron 1 a 1 en Maturín en un encuentro que se disputó en una cancha afectada por intensas lluvias. Nicolás Otamendi abrió el marcador para la albiceleste y Salomón Rondón igualó para la Vinotinto cerca del final.