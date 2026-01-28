En qué canal pasan PSG vs. Newcastle por la Champions League 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este miércoles a las 17 (horario argentino) en el estadio Parque de los Príncipes, con arbitraje del esloveno Slavko Vinvic
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), París Saint Germain (PSG) y Newcastle se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, se disputa en el estadio Parque de los Príncipes y se puede ver en vivo por televisión a través del canal 117 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El campeón en ejercicio del torneo más importante de Europa a nivel de clubes ya se aseguró avanzar de ronda, pero aún pretende meterse directamente en octavos de final. Hasta el momento se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, misma cantidad que otros siete clubes, aunque los supera a todos por la abultada diferencia de gol a favor que acumula (+10). Viene de perder 2 a 1 con Sporting de Lisboa como visitante por un doblete de Luis Suárez (Khvicha Kvaratskhelia empató transitoriamente para PSG).
Las Urracas, por su parte, están en el séptimo puesto y son uno de los equipos a los que el equipo parisino supera en la clasificación general únicamente por los goles que convirtió, ya que ambos tienen una diferencia de +10 pero los franceses tienen 20 tantos a favor contra los 16 de los ingleses. En la última jornada golearon 3 a 0 a PSV gracias a las anotaciones de Yoane Wissa, Harvey Barnes y Anthony Gordon.
PSG vs. Newcastle: cómo ver online
El encuentro está programado para este miércoles a las 17 (hora argentina) en París, Francia, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Canal 116 de Flow.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.60 contra los 5.77 que se repagan por un hipotético triunfo de Newcastle. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.95.
Posibles formaciones
- PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi o Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; João Neves o Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz o Senny Mayulu; Desiré Doué, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.
- Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Lewis Miley, Sandro Tonali; Harvey Barnes, Anthony Gordon y Nick Woltemade.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Champions League
En exclusiva. En qué canal pasan Manchester City vs. Galatasaray por la Champions League 2025-2026 hoy
En pantalla. En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt, por la Champions League 2025-2026
Con varios argentinos. En qué canal pasan Real Madrid vs. Benfica, por la Champions League 2025-2026
- 1
Mientras preocupa el 9, Boca pierde a sus extremos: Velasco se lesionó y Aguirre se acerca a Estudiantes
- 2
Orlando Gill: de llegar al arco de casualidad a ser titular indiscutido en San Lorenzo y estar a un paso del Mundial
- 3
Santiago Ascacibar, refuerzo de Boca: el final de una vieja novela y el medio campo de lujo que proyecta Ubeda
- 4
Adrián “Maravilla” Martínez se convirtió en pastor evangélico: “Uno no elige el llamado de Dios”