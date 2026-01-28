En qué canal pasan PSG vs. Newcastle por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), París Saint Germain (PSG) y Newcastle se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, se disputa en el estadio Parque de los Príncipes y se puede ver en vivo por televisión a través del canal 117 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El campeón en ejercicio del torneo más importante de Europa a nivel de clubes ya se aseguró avanzar de ronda, pero aún pretende meterse directamente en octavos de final. Hasta el momento se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, misma cantidad que otros siete clubes, aunque los supera a todos por la abultada diferencia de gol a favor que acumula (+10). Viene de perder 2 a 1 con Sporting de Lisboa como visitante por un doblete de Luis Suárez (Khvicha Kvaratskhelia empató transitoriamente para PSG).

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia convirtió el único gol de PSG en la derrota ante Sporting Lisboa FRANCK FIFE� - AFP�

Las Urracas, por su parte, están en el séptimo puesto y son uno de los equipos a los que el equipo parisino supera en la clasificación general únicamente por los goles que convirtió, ya que ambos tienen una diferencia de +10 pero los franceses tienen 20 tantos a favor contra los 16 de los ingleses. En la última jornada golearon 3 a 0 a PSV gracias a las anotaciones de Yoane Wissa, Harvey Barnes y Anthony Gordon.

PSG vs. Newcastle: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 17 (hora argentina) en París, Francia, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Canal 116 de Flow.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.60 contra los 5.77 que se repagan por un hipotético triunfo de Newcastle. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.95.

Las casas de apuestas ponen a PSG como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Newcastle ANNE-CHRISTINE POUJOULAT� - AFP�

Posibles formaciones