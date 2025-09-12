En qué canal pasan Racing vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025 hoy

Racing y San Lorenzo protagonizan este viernes un cierre estelar de jornada, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Se trata del único clásico que tendrá este fin de semana, que a su vez presentará propuestas de alto vuelo, como Rosario Central y Boca en Rosario, todos interzonales. El encuentro está programado para las 19 en el Cilindro de Avellaneda, se puede ver en vivo por televisión en ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 3 de marzo de este año, por la octava fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo se quedó con la victoria por 3 a 2 con un doblete de Malcom Braida y un tanto de Jaime Peralta González (Facundo Mura y Adrián ‘Rocky’ Balboa convirtieron los goles de Racing). El antecedente más reciente en Avellaneda es del 9 de febrero del año pasado, en el marco de la Copa de la Liga: fue victoria 4 a 1 de la Academia.

Racing vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Día : Viernes 12 de septiembre.

: Viernes 12 de septiembre. Hora : 19.

: 19. Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Ariel Penel.

Racing vs. San Lorenzo: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

La Academia, que viene de perder 3 a 2 con Unión de Santa Fe como local, necesita levantar la cabeza con urgencia. En lo que va del certamen no logró estar a la altura, por lo que se ubica en el penúltimo lugar del Grupo A con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas.

Sin embargo, entre semana comienza sus compromisos de cuartos de final de Copa Libertadores frente a Vélez, por lo que su DT Gustavo Costas cuidaría algunas piezas. La ida está programada para el martes 16 de septiembre en Liniers y la vuelta para el 23 en Avellaneda, ambos a las 19.

El Ciclón, por su parte, está cuarto en la zona B con 12 unidades (tres triunfos, tres igualdades y una caída). En la última jornada empató 0 a 0 con Huracán en una nueva edición del “Clásico de Barrio más grande del mundo”.

San Lorenzo, que atraviesa una profunda crisis institucional, está bien en lo futbolístico Facundo Morales - FOTOBAIRES

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.96 contra los 4.80 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.15.