En qué canal pasan Racing vs. Unión por el Torneo Clausura 2025 hoy

La jornada dominical de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 tiene cinco encuentros y concluye con Racing vs. Unión de Santa Fe, correspondiente al grupo A, programado a las 21.15 en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje de Nazareno Arasa.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium -se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol’-., canal que se puede sintonizar online en la plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Entre semana, el Unión de Leonardo Madelón quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de River Plate Juan Jose Garcia

La previa de Racing vs. Unión

El equipo dirigido por Gustavo Costas, que no puede dirigir en e banco de suplentes porque acarrea una sanción, está lejos de trasladar la imagen que muestra en la Copa Libertadores, en la que ya está en cuartos de final, al plano local. Actualmente está 14° con apenas cuatro puntos (una victoria, un empate y cuatro derrotas) y en su última presentación fue goleado por Argentinos Juniors 4 a 1.

El Tatengue, por su parte, se ubica séptimo con nueve unidades gracias a dos triunfos, tres igualdades y una caída. En la última jornada empató 1 a 1 con Huracán en Santa Fe y tiene ante sí una buena posibilidad para arrimarse a los líderes de la tabla de posiciones. Entre semana se despidió de la Copa Argentina a manos de River Plate, que lo eliminó por penales tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Posibles formaciones

Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez y Adrián Balboa. DT: Gonzalo Costas y Francisco Bersce.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.92 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.33.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 20 de marzo de este año, en el marco de la séptima jornada del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Racing se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. El antecedente más reciente en Avellaneda, en tanto, es del 28 de julio de 2024 por la Liga Profesional: fue victoria de la Academia por 2 a 1 con tantos de Santiago Sosa y Agustín Almendra. Gonzalo Morales empató transitoriamente para el conjunto santafesino.