En qué canal pasan Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Liga de España 2025-2026 hoy

El Merengue recibe al equipo de ‘Cholo’ Simeone, ambos ilusionados con el rendimiento tras avanzar en la Champions; juegan desde las 17 de la Argentina
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Con mucho en juego, pero ante todo, el orgullo que implican los clásicos, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo en un nuevo derby, esta vez por la fecha 29 de LaLiga de España 2025-2026 y con la confianza aumentada de ambos tras asegurarse ambos un lugar en los cuartos de final de la Champions League 2025-2026. El encuentro está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Santiago Bernabéu, con televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Merengue, que viene de golear 4 a 1 a Elche como local, se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 66 puntos, cuatro menos que el líder Barcelona. El equipo dirigido por Diego Simeone, por su parte, está tercero en la clasificación general con 57 unidades. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Getafe, en el estadio Metropolitano, con un golazo de Nahuel Molina.
“Afrontamos este partido con muchas ganas e ilusión. Sabemos que es muy importante para nosotros por lo que suponen estos tres puntos, por la afición, por el gran ambiente que estamos viviendo en el estadio estos últimos encuentros y por lo que se ha creado”, dijo en la antesala del partido Alvaro Arbeloa, quien vivirá su primer derby en el banco del Merengue.
Y a su vez, destacó al entrenador rival, de sobrada experiencia en este tipo de compromisos, Diego Simeone: “Es una suerte enfrentarme a entrenadores como él, que lleva muchísimos años en el Atlético demostrando su calidad, talento, dónde los ha llevado, la regularidad que ha mantenido y dónde ha vuelto a colocar al equipo”.
Real Madrid vs. Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber
- Fecha 29 de LaLiga de España 2025-2026.
- Día: Domingo 22 de marzo.
- Hora: 17 (horario argentino).
- Estadio: Santiago Bernabéu.
- Árbitro: José Luis Munuera.
Real Madrid vs. Atlético de Madrid: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Disney+.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de enero de este año, en las semifinales de la Supercopa de España, con triunfo de Real Madrid por 2 a 1 en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, con goles de Federico Valverde y Rodrygo (Alexander Sorloth descontó para Atlético de Madrid). El antecedente más reciente en el estadio Santiago Bernabéu, en tanto, es del 4 de marzo de 2025, por la ida de los octavos de final de la Champions League 2024-2025: también fue victoria del Merengue por 2 a 1 con tantos de Rodrygo y Brahim Díaz (Julián Álvarez empató transitoriamente para el Colchonero).
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico madrileño de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.00 contra los 3.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético de Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.
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