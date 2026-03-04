En qué canal pasan Real Sociedad vs. Athletic Bilbao por la Copa del Rey 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), Real Sociedad y Athletic Bilbao se enfrentan en el marco de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026. El encuentro clásico, que cuenta con el arbitraje de César Soto Grado, se disputa en el estadio Municipal de Anoeta y se puede ver en vivo por televisión a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por el estadounidense Pellegrino Matarazzo se metió entre los cuatro mejores de esta edición del certamen más federal de España tras derrotar al Deportivo Alavés de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, quien este miércoles fue anunciado como nuevo DT de River, por 3 a 2. Los goles del ganador fueron convertidos por Mikel Oyarzábal, Gonçalo Guedes y Orri Óskarsson, mientras que para el perdedor anotaron Abde Rebbach y Toni Martínez.

El estadio Municipal de Anoeta será la sede de la vuelta de una de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026 JUAN ECHEVERRIA

El conjunto vasco, por su parte, se clasificó a la instancia de semifinales al dejar en el camino a Valencia por 2 a 1, gracias a las anotaciones de Umar Sadiq en contra e Iñaki Williams (el propio Sadiq había empatado transitoriamente para el combinado Ché). La Copa del Rey le sienta bien, ya que se mantiene como el segundo máximo ganador de la historia con 24 títulos, el último de ellos conseguido en 2024.

En la ida, disputada el pasado 11 de febrero en el estadio de San Mamés, Real Sociedad se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Beñat Turrientes.

Real Sociedad vs. Athletic Bilbao: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 17 (hora argentina) en España y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Sociedad corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Rey 2025-2026, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Athletic Bilbao. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.45.

Las casas de apuestas ponen a Real Sociedad como favorito al triunfo en el encuentro ante Athletic Bilbao Juan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

