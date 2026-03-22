En qué canal pasan River vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026 hoy

River visita este domingo a Estudiantes de Río Cuarto, uno de los equipos a priori más débiles del Torneo Apertura 2026, que intenta hacer pie en la Primera División a la que llegó esta temporada después de 40 años. Y en este contexto, el conjunto que ahora conduce Eduardo ‘Chacho’ Coudet intentará aprovechar la oportunidad para sumar otros tres puntos y la tercera victoria seguida desde la llegada del exvolante. Se miden desde las 17.45 (horario argentino), por la fecha 12 del Grupo A.

El partido se puede ver en vivo a través de TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com. A su vez, los clientes de Flow, DGO o Telecentro Play, pueden sintonizar el canal deportivo a través de sus plataformas digitales. Para cualquier caso se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”.

Tras el sorteo de la Copa Sudamericana que se realizó este jueves, River conoce a sus rivales de zona y con ese faro como desvelo (debuta el 7 de abril), además de los objetivos intrínsecos que tiene el Apertura, buscará seguir sumando, no solo unidades sino también buenos rendimientos. Pese a que llegó hace muy poco, el equipo ya muestra destellos de la indentidad de ‘Chacho’ como DT.

Eduardo Coudet empezó a recuperar algunos rendimientos en River, como Sebastián Driussi Manuel Cortina

El Millonario se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos, misma cantidad que Tigre pero con peor diferencia de gol (+3 contra +7 del Matador). En la última jornada derrotó por 2 a 1 a Sarmiento como local. El León del Imperio, por su parte, está último en la clasificación general con apenas cuatro unidades y viene de perder 2 a 0 con Racing como visitante.

El de este domingo será el primer partido de la historia entre ambos, ya que compartieron categoría en los Campeonatos Nacionales de 1983 y 1985, pero no llegaron a cruzarse.

Estudiantes de Río Cuarto (de verde) viene de perder 2 a 0 con Racing en el Cilindro FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Estudiantes de Río Cuarto vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 12 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 22 de marzo.

: Domingo 22 de marzo. Hora : 17.45 (horario argentino).

: 17.45 (horario argentino). Estadio : Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini

: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini Árbitro: Nazareno Arasa.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con una amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.67 contra los 6.57 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de Río Cuarto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.41.

El Apertura, para mirar a la copa

Si bien River logró ingresar a la zona de playoffs del Torneo Apertura y se mantiene con buena perspectiva mientras transita esta fecha 12, la mira del equipo de Núñez también abarca la Copa Sudamericana, el certamen internacional que juega este año y en el que necesita tener una buena actuación, volver a ser protagonista tras dejar atrás la participación en la Copa Libertadores luego de 12 años.

Este jueves supo qué equipos tendrá como rivales en el segundo torneo en importancia para los clubes a nivel continental. Se trata de Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.

Fixture del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1 (7–9 de abril)

Carabobo vs. Bragantino

Blooming vs. River

Fecha 2 (14–16 de abril)

Bragantino vs. Blooming

River vs. Carabobo

Fecha 3 (28–30 de abril)

Bragantino vs. River

Carabobo vs. Blooming

Fecha 4 (5–7 de mayo)

Blooming vs. Bragantino

Carabobo vs. River

Fecha 5 (19–21 de mayo)

River vs. Bragantino

Blooming vs. Carabobo

Fecha 6 (26–28 de mayo)