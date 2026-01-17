En qué canal pasan River vs. Peñarol por el torneo de verano 2026 hoy

Este sábado, desde las 22.15 (horario argentino), River y Peñarol se enfrentan en un amistoso de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputa en el estadio Campus de Maldonado de Uruguay y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través del plan premium de Disney+.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó a Millonarios de Colombia por la mínima diferencia el domingo pasado, en su primera aparición de este año. El único gol del encuentro lo hizo Gonzalo Montiel de penal. Además, debutaron dos de los tres refuerzos que la comisión directiva presidida por Stefano Di Carlo cerró hasta el momento: Fausto Vera fue titular y jugó los 90’, y Matías Viña ingresó a los 63′ en reemplazo del juvenil Facundo González. Aníbal Moreno no fue convocado porque aún le falta ponerse a punto desde lo físico, aunque actuaría este sábado.

Gonzalo Montiel convirtió el único gol el partido en el triunfo de River frente a Millonarios GASTON BRITOS

El conjunto uruguayo, por su parte, solo jugó un amistoso informal ante Independiente el martes. Se disputaron dos tiempos de 25 minutos en el estadio Campeón del Siglo, a puertas cerradas, y el Rojo ganó por 2 a 1 con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra (Leonardo Fernández, de tiro libre, puso el 1 a 0 parcial para Peñarol). En el plantel hay tres argentinos: el lateral derecho Franco Escobar, el mediocampista central Eric Remedi y el extremo Gastón Togni.

River vs. Peñarol: cómo ver online

El amistoso de pretemporada está programado para este sábado a las 22.15 (horario argentino) en Maldonado, Uruguay. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Peñarol. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.

