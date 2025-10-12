En qué canal pasan River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025 hoy

La fecha 12 del Torneo Clausura 2025 continúa este domingo con cinco partidos entre los que sobresale River Plate vs. Sarmiento de Junín, correspondiente al grupo B y programado a las 19.15 en el estadio Monumental con arbitraje de Sebastían Zunino.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere ser cliente de un cableoperador y estar suscripto al ‘pack fútbol’- En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de River vs. Sarmiento

El Millonario necesita volver al triunfo en el certamen en el que perdió sus últimos tres partidos y cayó hasta el quinto lugar de su zona con 18 puntos producto de cinco triunfos y tres empates. El entrenador Marcelo Gallardo tiene una larga lista de bajas a raíz de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), lesiones y suspensiones. No cuenta con Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña porque son parte de la selección argentina; Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero se incorporaron al combinado de Colombia mientras que Matías Galarza Fonda está con la de Paraguay.

Además, Juan Portillo debe cumplir una jornada de sanción por su expulsión vs. Rosario Central mientras que Enzo Pérez no se recuperó del corte que sufrió en una de sus rodillas y Gonzalo Martínez tampoco llegó para el duelo vs. Sarmiento. Los tres se suman a las ausencias de Germán Pezzella, Giorgio Costantini y Agustín Ruberto, con lesiones de larga duración. En contrapartida, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza recibieron el alta médica y están entre los concentrados al igual que Maximiliano Salas, a quien le redujeron de dos a una fecha su suspensión por la tarjeta roja que recibió en la derrota vs. Deportivo Riestra.

Marcelo Gallardo tiene más de 10 bajas en el plantel de River para recibir a Sarmiento de Junín Marcelo Endelli - Getty Images South America

El Verde, por su parte, pelea por mantenerse en la primera división y necesita sumar puntos, algo que indirectamente lo puede meter en los octavos de final del certamen. Actualmente, se ubica undécimo con 12 unidades gracias a tres victorias, tres empates y cinco caídas, las últimas dos consecutivas. En la Tabla Anual marcha 27° entre 30 clubes y en la tabla de promedios está 28°.

No fue una semana típica para los bonaerenses porque el DT Facundo Sava desafectó del plantel al defensor Facundo Roncaglia y, al menos mientras él esté al frente del equipo, no volverá a jugar. “Lo que pasó lo hablé con él y le comuniqué que no iba a seguir por diferentes motivos. Los motivos los debe decir él. No los voy a hacer públicos. Tema terminado para mí, le deseo lo mejor. Es lo mejor para el grupo”. Para jugar en el Monumental, Sarmiento cuenta entre los titulares con Lucas Pratto, quien dejó un gran recuerdo en su paso por River.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Ignacio Fernández; Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.44 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.50.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 12 del Torneo Apertura 2025 e igualaron 1 a 1 en Junín con tantos de Juan Manuel Insaurralde y Miguel Borja.