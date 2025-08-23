En qué canal pasan San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 14.30, San Lorenzo e Instituto se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Fernando Echenique, se disputa en el Nuevo Gasómetro y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ciclón se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota sufrida en la jornada pasada, ante Platense, por 2 a 1. Los dos goles del campeón del Apertura de este año fueron convertidos por Ronaldo Martínez; mientras que Elías Báez empató transitoriamente para el Cuervo. Fueron expulsados Ignacio Vázquez -P- y Alexis Cuello -SL-.

San Lorenzo necesita volver a sumar de a tres para treparse a lo más alto de la tabla de posiciones Fotobaires

La Gloria, por su parte, está 13° con cinco unidades cosechadas en la misma cantidad de partidos (un triunfo, dos igualdades y dos caídas). Viene de caer por goleada frente a Unión de Santa Fe, como local, por 4 a 0, con tantos de Marcelo Estigarribia, Mauricio Martínez y Mauro Pittón por duplicado. Por este motivo, el equipo dirigido por Daniel Oldrá está obligado a cambiar la imagen de inmediato.

En el último encuentro entre ambos, por el Apertura de este año, San Lorenzo ganó 1 a 0 como visitante.

San Lorenzo vs. Instituto: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 14.30 en el Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.21 contra los 4.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.82.