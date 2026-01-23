LA NACION

En qué canal pasan San Lorenzo vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro entre el Ciclón y el Granate se disputa este viernes a las 19 en el estadio Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Pablo Dóvalo

En el último encuentro entre San Lorenzo y Lanús, por el Torneo Clausura 2025, el Granate ganó por 2 a 1 como local
Este viernes, desde las 19 (horario argentino), San Lorenzo y Lanús se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en el estadio Nuevo Gasómetro y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Durante este año, el Ciclón afrontará, como mínimo, cuatro torneos. En el plano local, a nivel liga, disputará el Apertura en el primer semestre y el Clausura en la segunda mitad del año. También participará de la Copa Argentina, en la que debutará frente a Deportivo Rincón de Los Sauces el viernes 20 de marzo en una sede a confirmar. A nivel internacional no logró acceder a la Copa Libertadores y, finalmente, jugará la Sudamericana.

El Granate, por su parte, tendrá un 2026 cargado de actividad. A nivel local jugará los mismos torneos que San Lorenzo (en la Copa Argentina ya debutó con goleada por 4 a 1 ante Sarmiento de La Banda, por lo que pasó a 16vos de final). Sin embargo, la atención estará puesta en lo internacional, ya que por ganar la Copa Sudamericana 2025 se clasificó a la Recopa Sudamericana y a la Libertadores.

Por ganar la Copa Sudamericana 2025, Lanús se clasificó a al Recopa Sudamericana y a la Libertadores
San Lorenzo vs. Lanús: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 19 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.48 contra los 3.81 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.72.

Las casas de apuestas ponen a San Lorenzo como favorito al triunfo en el encuentro ante Lanús
Posibles formaciones

  • San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López o Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello.
  • Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo.
