En qué canal pasan Unión vs. River por la Copa Argentina 2025 hoy

Unión de Santa Fe y River Plate chocan este jueves desde las 21.15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con arbitraje de Carlos Andrés Gariano en el último cruce de los octavos de final de la Copa Argentina 2025, del que sale el rival de Racing -eliminó a Deportivo Riestra 3 a 0- en cuartos.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

🗓️ La agenda semanal tendrá a @clubaunion enfrentándose a @RiverPlate, en un duelo que definirá al último clasificado para los Cuartos de Final de la 13º edición de #NuestraCopa 🙌#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷

La previa de Unión vs. River

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un buen presente y se ubica sexto en la zona A del Torneo Clausura 2025 con nueve puntos producto de dos victorias, tres empates y apenas una derrota. En el certamen que reúne a clubes de todas las categorías del fútbol argentino eliminó consecutivamente a Colegiales 3 a 1 y a Rosario Central 3 a 1 por penales tras igualar sin goles.

El equipo de Marcelo Gallardo, por su parte, domina el Grupo B del Clausura con 12 unidades gracias a que el lunes pasado empató con Lanús 1 a 1 y está en cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, por lo que pelea por el título en todos los frentes posibles en el segundo semestre. En su camino a los octavos de la Copa Argentina doblegó a Ciudad de Bolívar 2 a 0 y a San Martín de Tucumán 3 a 0.

Posibles formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Pablo Prigioni.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Millonario porque su triunfo paga 2.05 contra 4.03 que cotiza la victoria y clasificación del Tatengue. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.30.

Ambos clubes se enfrentaron en los cuartos de final de la edición 2016 del torneo con victoria de River 3 a 0 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Dirigido por Gallardo en su primer ciclo, los goles los marcaron Sebastián Driussi, Joaquín Arzura y Lucas Alario.

Cronograma y resultados de los octavos de final

San Lorenzo 0-1 Tigre.

Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba de Rosario.

Racing 3-0 Deportivo Riestra.

Unión de Santa Fe vs. River Plate - Jueves 28 de agosto a las 21.15 en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza.

Atlético Tucumán 2-3 Newell’s.

Belgrano 2-0 Independiente.

Aldosivi 1-2 Argentinos Juniors.

Lanús 2-0 Huracán.

El cuadro de la Copa Argentina 2025, solo con un encuentro de octavos de final pendiente

Cuartos de final