Entradas para Argentina vs. Mauritania en la Bombonera: cómo comprar para el partido amistoso

La fecha FIFA de marzo se convirtió en una piedra en el zapato para la selección argentina. Tras la cancelación de la Finalissima ante España por los conflictos bélicos que tienen en jaque a Medio Oriente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se quedó sin partidos confirmados en la última ventana antes de anunciar la lista de convocados para el Mundial 2026. A contrarreloj, tuvo que moverse rápido para encontrar un equipo disponible, que finalmente fue anunciado este viernes: se enfrentará a Mauritania el viernes 27 de marzo, a partir de las 20.15, en la Bombonera.

De no confirmarse el amistoso ante Guatemala del martes 31 de este mes, también en la cancha de Boca, el duelo ante los africanos será la despedida del seleccionado albiceleste ante su gente antes de la Copa del Mundo. Por este motivo, los hinchas aguardan con ansias el anuncio de la venta de entradas que, según comunicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se pondrán a la venta el próximo lunes, aunque el valor de los tickets se dará a conocer este sábado.

El último partido de la selección argentina en el país fue en septiembre del año pasado, en el Monumental y ante Venezuela Policía de la Ciudad

Es probable que la metodología sea similar a la del último partido en el país, que fue el 4 de septiembre del año pasado ante Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Aunque el estadio es diferente (el compromiso ante la Vinotinto fue en el Monumental) y tiene, en consecuencia, distintas ubicaciones, los precios comenzarían en $90.000 más el “costo de servicio” que se informará una vez anunciado el evento.

En ese contexto, se volvería a utilizar Deportick para vender tickets para el amistoso contra los africanos en un recinto con mucha menor capacidad que el de River Plate. El rival de turno está ubicado en el 115° lugar del ranking FIFA y no participará del próximo Mundial. Terminó en el penúltimo lugar del Grupo B de las eliminatorias africanas, en una zona en la que pasaron de ronda Senegal y RD Congo, y en la que también se quedaron afuera Sudán, Todo y Sudán del Sur.

Mauritania no disputará el Mundial 2026; será una de las últimas pruebas de la Argentina

La última vez que la selección argentina jugó en la Bombonera fue el 20 de noviembre de 2024, por las Eliminatorias, con triunfo por la mínima diferencia ante Perú con un gol de Lautaro Martínez. Desde la inauguración del estadio ubicado en el barrio porteño de la Boca en 1940, el seleccionado albiceleste se presentó allí en 36 partidos, con un saldo de 25 victorias, ocho empates y tres derrotas.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás González (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

José López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026

*Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se sumaron a la lista de convocados este viernes, tras no ser citados en primera instancia.