Enzo Fernández sufre en Chelsea y los medios ingleses creen que no está cómodo en su posición

Un golpe más para Chelsea, que no se recupera. Las miradas se depositan sobre un equipo que invierte millones, pero que no sabe cómo hacer que eso rinda sus frutos. Y la caída ante Tottenham por 2-0 no hace más que exponer las malas determinaciones que está tomando el entrenador Graham Potter, especialmente con el argentino Enzo Fernández. Los medios ingleses aseguran que resulta inexplicable que el equipo inglés haya gastado 105 millones de libras esterlinas por el volante argentino, la transferencia más cara de la historia de la Premier Legue, para que el técnico lo coloque en una posición que no es la natural del futbolista que nació deportivamente en River.

Despeje de Enzo y gol de Tottenham

Y lo que potencia las críticas es que si bien Chelsea llegó a este encuentro con un récord contundente ante Tottenham [ocho victorias consecutivas en la Premier] mucho más pesada es la racha que arrastra en la actualidad: dos victorias y solo seis goles, en sus últimos 13 partidos.

Es por eso que el periódico Daily Mirror asegura que no se comprende el rol de Enzo Fernández. “Enzo Fernández, protagonista de una confusión en el Chelsea que costó 177 millones, y dio la victoria a los Spurs”, titula ese medio, que explica que “ el primer gol de Oliver Skipp con los Spurs llegó tras un despiste entre dos de los jugadores más caros de todos los tiempos, Kepa Arrizabalaga y Enzo Fernández ”.

“Los dos jugadores juntos contribuyeron al primer gol del Tottenham. El incidente no se debió a una falta de clase, sino simplemente a una falta de entendimiento. Las defensas sólidas se construyen a base de relaciones y tiempo en el campo de entrenamiento, dos cosas que Kepa y Fernández no han tenido”, se lee en Daily Mirror.

Hay un aspecto clave en lo que respecta al rendimiento de Enzo Fernández, y tiene que ver con su posición en la cancha, como volante central más retrasado en un 4-3-3. Si bien en Qatar 2022 actuó como volante central, teniendo en cuenta que Leandro Paredes no estaba en su mejor forma y que Guido Rodríguez no rindió, Enzo actuó allí porque los puestos de interno, donde mejor rinde, eran ocupados por Rodrigo De Paul y Alexis MacAllister, insustituibles. Y en ese lugar de la cancha, más adelantado, es donde mayormente actuó tanto en River y Defensa y Justicia como en Benfica, donde mostró su mejor versión con llegada al área rival.

La imagen de Enzo Fernández tras el gol de Oliver Skipp, de Tottenham Hotspur Robin Jones - Getty Images Europe

Todos los problemas de Chelsea no dejan de tocarlo a Enzo Fernández. Si bien el argentino no es el problema en el equipo inglés, tras perder con Tottenham, ahora los Blues quedaron a 14 puntos de los cuatro primeros, y este andar tan lejos del ideal se produce a pesar de que el consorcio que conduce Todd Boehly supervisó un gasto de 600 millones de libras esterlinas para las últimas dos ventanas de transferencia. Y lógicamente el pase del argentino sacudió todo el mercado.

Incluso, The Telegraph asegura que muchos de los problemas de Chelsea son la determinaciones del entrenador, que no encuentra la forma de darle juego a la mitad de la cancha. Por eso, tituló: “ La confusión sobre las tácticas de Graham Potter se profundiza en Chelsea, que recibió una lección de Tottenham ”.

En ese contexto es que el propio Fernández, antes de la caída ante los Spurs fue quien pidió paciencia para con el entrenador: ” Les pediría a los fanáticos que tengan paciencia ”, le dijo dijo a The Telegraph. Y agregó: “Tenemos muchas caras nuevas aquí y es una reestructuración del club y del plantel. Queremos que confíen en los jugadores, en el staff técnico, en el entrenador. Nunca olviden que los estamos defendiendo, que estamos tratando de ganar partidos. Entonces podemos empezar a cambiar las cosas”.

