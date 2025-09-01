Equi Fernández, nuevo refuerzo de Bayer Leverkusen en un pase millonario que beneficia a Boca

El mercado de pases europeo sigue moviéndose a pesar de que las ligas comenzaron y una de las últimas novedades involucra a un futbolista surgido en Boca: Ezequiel Equi Fernández fue confirmado como nuevo jugador de Bayer Leverkusen, de Alemania, que pagó 25 millones de euros para incorporarlo desde Al-Qadsiah, de Arabia Saudita. La operación también contempla un 15% de plusvalía en caso de futura reventa, lo que generaría nuevos beneficios para los clubes formadores, incluido el xeneize.

El volante oriundo de San Miguel cumplió el objetivo que había trazado cuando dejó Boca: pasar por una experiencia intermedia en Arabia, donde registró 37 partidos, un gol y cuatro asistencias, para luego dar el salto a una de las ligas más competitivas del mundo.

“Con Ezequiel Fernández incorporamos a un jugador con gran precisión en el pase y muy fuerte en los duelos, que nos será de gran utilidad gracias a su potencia y estilo de juego agresivo”, explicó el director general deportivo del Bayer 04, Simon Rolfes. “Además de su fortaleza y resistencia física, posee una excelente inteligencia táctica; es astuto y maduro pese a su juventud relativa. Esta combinación especial lo convierte en un jugador muy interesante para nosotros”, añadió.

En Alemania compartirá el vestuario con otros tres argentinos: el campeón del mundo Exequiel Palacios, Claudio Diablito Echeverri —cedido recientemente por un año desde Manchester City— y Alejo Sarco, de 19 años, surgido en Vélez y llegado también en este mercado.

El arribo de Equi Fernández consolida la presencia albiceleste en un Leverkusen que apuesta a la juventud sudamericana. Al respecto, el jugador declaró en la página oficial del equipo: “Me han hablado de la cultura del club y de la alta exigencia deportiva en Leverkusen. Estoy muy confiado en que juntos lograremos victorias importantes”. Además, añadió: “Ahora quiero impulsar mi carrera en Europa, en un club de gran prestigio internacional”.

El interés del equipo en reforzar su mediocampo se explica por la salida de Granit Xhaka, ya que el suizo era uno de los pilares en los últimos años. Además, el fútbol del club está atravesando un proceso de reestructuración tras la marcha de Xabi Alonso a Real Madrid y la partida de otras dos figuras, Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, vendidos a Liverpool.

En La Boca celebran el movimiento: por el mecanismo de solidaridad, el club recibirá 4% del monto total, es decir, alrededor de 1 millón de euros. Un ingreso que refuerza la tesorería azul y oro tras la venta original de Fernández, sucedida en 2024, cuando Al-Qadsiah pagó su cláusula de rescisión, de 18,7 millones de euros.

El equipo alemán tendrá acción pasada la fecha FIFA, el viernes 12 frente a Eintracht Frankfurt, pero la presencia del argentino dependerá de la evaluación del cuerpo técnico y de la del área física. Y todo ante la incertidumbre de la pronta salida de Erik Ten Hag y a la espera de un nuevo entrenador.

El salto de Equi Fernández a Alemania no solo marca un paso importante en su carrera, sino también la posibilidad de contar con más chances de convocatorias a la selección argentina. Ahora participará en la Bundesliga, una de las cinco grandes ligas de Europa, a la vista del mundo, y compartirá el conjunto con dos argentinos usualmente citados al equipo nacional, Palacios y Echeverri.