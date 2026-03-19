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Equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores 2026: sorteo, bombos y posibles rivales

Cada uno de los seis clubes de la Argentina que participarán de esta edición conocerán contra quiénes se cruzarán en la ceremonia que se realizará este jueves

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La Copa Libertadores ya se juega desde el sorteo; entre los equipos argentinos resalta la vuelta de Boca
La Copa Libertadores ya se juega desde el sorteo; entre los equipos argentinos resalta la vuelta de BocaArchivo

Este jueves se realiza el sorteo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026. La ceremonia se realizará en la casa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay, a partir de las 20 de la Argentina, con transmisión televisiva de ESPN y Fox Sports, y la posibilidad de seguir el evento por streaming a través de Disney+ Premium y el canal de Youtube de la Conmebol.

El formato será similar al de las últimas ediciones, con una final a partido único programada para el 28 de noviembre, en una sede a confirmar. En la etapa de grupos, los 32 clubes se repartirán en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno y los dos líderes de cada uno, al término de seis fechas, accederán a los octavos de final. El tercero de cada zona, decantará a la Copa Sudamericana (el sorteo de dicho torneo también se realizará este jueves). Desde entonces habrá cruces de eliminación directa con partidos de ida vuelta desde octavos de final hasta las semifinales.

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Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

  • Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
  • Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.
  • Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.
  • Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Argentinos Juniors fue el único argentino que participó de las etapas previas, pero no logró clasificarse tras perder con Barcelona de Ecuador en la Fase 2. Gracias a esto, no habrá cruces entre clubes de este país en la instancia inicial. Boca, que integra el Bombo 1 y, en consecuencia, será cabeza de serie, evitará a gigantes como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol y Nacional de Montevideo, entre otros.

Estudiantes y Lanús están en el Bombo 2 no se cruzarán con Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Rosario Central, con Ángel Di María como capitán y figura, está en el 3 y no se verá las caras con Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Por último, los debutantes Platense e Independiente Rivadavia se ubican en el 4 y solo evitarán a Universidad Central, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

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Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador de la Copa Libertadores es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay, con cinco, y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón, con cuatro. Luego, seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Olimpia y Santos.

  • Independiente (Argentina) - Siete títulos
  • Boca (Argentina) - Seis
  • Peñarol (Uruguay) - Cinco
  • River (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Flamengo (Brasil) - Cuatro
  • Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil) y Santos (Brasil) - Tres
  • Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos
  • Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno
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