Equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores 2026: sorteo, bombos y posibles rivales

Este jueves se realiza el sorteo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026. La ceremonia se realizará en la casa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay, a partir de las 20 de la Argentina, con transmisión televisiva de ESPN y Fox Sports, y la posibilidad de seguir el evento por streaming a través de Disney+ Premium y el canal de Youtube de la Conmebol.

El formato será similar al de las últimas ediciones, con una final a partido único programada para el 28 de noviembre, en una sede a confirmar. En la etapa de grupos, los 32 clubes se repartirán en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno y los dos líderes de cada uno, al término de seis fechas, accederán a los octavos de final. El tercero de cada zona, decantará a la Copa Sudamericana (el sorteo de dicho torneo también se realizará este jueves). Desde entonces habrá cruces de eliminación directa con partidos de ida vuelta desde octavos de final hasta las semifinales.

La Copa Libertadores, el trofeo con el que sueñan todos los equipos de Sudamérica

Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

🔙🏆 Eran 4⃣7⃣... Ahora son 3⃣2⃣ clubes en busca de la #GloriaEterna



🤔 ¿Quién será el campeón 2026?



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Argentinos Juniors fue el único argentino que participó de las etapas previas, pero no logró clasificarse tras perder con Barcelona de Ecuador en la Fase 2. Gracias a esto, no habrá cruces entre clubes de este país en la instancia inicial. Boca, que integra el Bombo 1 y, en consecuencia, será cabeza de serie, evitará a gigantes como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Peñarol y Nacional de Montevideo, entre otros.

Estudiantes y Lanús están en el Bombo 2 no se cruzarán con Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Rosario Central, con Ángel Di María como capitán y figura, está en el 3 y no se verá las caras con Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Por último, los debutantes Platense e Independiente Rivadavia se ubican en el 4 y solo evitarán a Universidad Central, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Platense ganó el Torneo Apertura 2026 y disputará la Copa Libertadores por primera vez X @caplatense

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador de la Copa Libertadores es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay, con cinco, y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón, con cuatro. Luego, seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Olimpia y Santos.