Ousmane Dembelé agota la paciencia de Barcelona y el último fin de semana le sumó un problema más a la tensa relación que tiene con los directivos del club: tras la derrota ante Athletic de Bilbao, se negó a realizarse las pruebas médicas por una posible lesión y se presentó en las terminal de vuelos privados del aeropuerto de Barcelona para irse a Senegal. ¿El resultado? Lo que él suponía que era "una simple molestia muscular" terminó en una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda que le demandará unas cinco semanas de recuperación.

"A la mañana del sábado, Dembelé se presentó en la terminal de vuelos privados a las 10 para ir a Senegal. El extremo, al ver que su hermano no llegaba, decidió dormir en un sofá durante cinco horas, ya que hasta las 15 no apareció y el avión pudo despegar", señalan en el diario deportivo As, consignando información del programa de TV El Chiringuito.

En diario Marca añaden que esta situación desató la bronca del club catalán, y que se suma a las reprimendas que tuvo la temporada pasada por quedarse dormido y no concurrir a los entrenamientos: "La sorpresa en el club fue mayúscula cuando el jugador no se presentó a las pruebas después del partido en Bilbao. Intentaron localizar al futbolista, pero no hubo manera ante el enfado de los médicos y el cuerpo técnico. Dembelé se presentó este lunes y se le realizaron las pertinentes pruebas.El resultado fue desolador porque confirmaron una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda y un periodo de baja de cinco semanas. El mosqueo en el club es mayúsculo. No sólo en el cuerpo técnico y en los médicos, sino también en la Directiva y en sus propios compañeros que ven que el francés no reacciona".