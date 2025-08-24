Estaba entrevistando a un jugador de la liga alemana y lo confundió con un integrante del equipo ganador
Katharina Kleinfeldt, de Sky Sport Alemania, contó después que se confundió porque vio a Marco Friedl con la camiseta que le había cambiado a un excompañero que estaba en el otro conjunto
Un incómodo momento vivió este fin de semana una cronista de un medio alemán tras finalizado el partido entre Eintracht Frankfurt y Werder Bremen por una nueva fecha de la Bundesliga. Katharina Kleinfeldt, de Sky Sport Alemania, se disponía a entrevistar a un futbolista en el campo de juego, pero se equivocó sobre el plantel que el deportista integraba y hasta lo felicitó por los supuestos tres puntos obtenidos. “Soy jugador del Werder Bremen…”, fue lo primero que le dijo Marco Friedl, con cierto gesto de fastidio.
La escena se podía prestar a confusión. El futbolista había cambiado la camiseta con su excompañero Michael Zetterer, ahora en Frankfurt, y se presentó a dar su testimonio con la casaca anaranjada y no la suya. La tensa situación se volvió viral rápidamente.
“Queremos hablar un poco del Eintracht, claro. Centrémonos primero en el partido. Hoy ganaron 4 a 1, ¿es la victoria inicial que esperaban?”, comenzó la entrevista postpartido. “Soy jugador del Werder Bremen…”, le contestó Friedl. “Disculpe”, le dijo enseguida Kleinfeldt mientras tocaba el hombro del jugador, para luego añadir, mientras el futbolista se movía fastidioso: “En realidad… Marco, lo siento”.
“Nunca me había pasado algo así”, reconoció luego el capitán del equipo. “Es extraño y también un poco ridículo”, agregó el defensor de Bremen sobre lo ocurrido tras la goleada en contra que sufrió su equipo.
Una vez finalizada la errática entrevista, la cronista reconoció públicamente su error: “La situación es muy desagradable y molesta”. La mujer explicó que la camiseta del Eintracht que vestía Friedl fue lo que la había confundido. “Espero que Marco pueda sonreír después de unos días”, sumó Kleinfeldt. El partido dejó una contundente victoria de 4 a 1 para Eintracht Frankfurt, con goles de Can Uzun, Jean Mateo (doblete) y Ansgar Knauff.
