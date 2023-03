Evan Ferguson: quién es la joya de 18 años que juega con Mac Allister y que Inglaterra quiere “robarle” a Irlanda

escuchar

Evan Ferguson tiene 18 años, nació a 48 kilómetros de Dublín, juega de delantero (punzante, picante, vigoroso) y tiene una complicidad natural con Alexis Mac Allister, el campeón del mundo, en el sorprendente Brighton, séptimo en la Premier League y en puesto de clasificación para la Conference League.

El pibe es bueno. Es de los buenos, en serio: tiene chispa, carisma, marcó 7 goles en su club y hasta hizo su presentación en el seleccionado de Irlanda, el 17 de noviembre de 2022, un debut al disputar dos minutos en un amistoso ante Noruega, en una derrota por 2 a 1.

El 4 de enero pasado, convirtió un gol histórico en la derrota contra Arsenal por 4 a 2. A los 18 años y 73 días, se anotó como el goleador más joven del Brighton -donde desplazó de la titularidad a un histórico como Danny Welbeck- en la historia de la Premier. Atrás quedaron Aaron Connolly (19 años y 250 días) y Tariq Lamptey (20 años y 32 días). Es, también, el irlandés más precoz en marcar en la élite del fútbol mundial.

Su papá es Barry Ferguson, un futbolista profesional, aunque de vuelo bajo, más allá de su desempeño en el Rangers. “Nunca me presionó demasiado. No es de los que decían: ‘Tenés que hacer esto o aquello’. No creo que nadie esperara realmente mucho de un niño pequeño que juega al fútbol, como tantos otros”, recuerda Evan. El joven explotó con la táctica de Roberto de Zerbi, un entrenador de 43 años que se inclina por un 4-2-3-1, con Alexis como falso número 10 y el pichón de crack, de faro, aunque le agrada tanto el contacto con el balón, que se pierde en el contorno del área, del lado de afuera.

Con Graham Potter, ahora en Chelsea, hizo su presentación en la Premier el 19 de febrero de 2022, a los 17 años y cuatro meses. “Es un jugador muy inteligente para ser tan joven. Lo ves jugar y tenés que recordar que sólo tiene 17 años. Su futuro es prometedor. Es un tipo sensato y humilde que sólo piensa en jugar al fútbol, marcar goles y ayudar al equipo. Estamos muy contentos con él”, describía Potter. Ahora, el DT italiano está enamorado de sus cualidades. Y presume de su futuro. “Es único para nosotros en términos de calidad, en términos de características. Sabe muy bien la forma de marcar. Creo que puede y tiene que mejorar en la calidad de juego, en la posesión del balón, cubrirlo mejor. Pero tiene 18 años, y seguro que va a mejorar, porque lo conozco, conozco su pasión, su actitud. No tengo ninguna duda”, asegura De Zerbi.

Tantos elogios, tanta repercusión, a veces, supone un problema. Un problema que no es nuevo: la globalización en el fútbol. Jugadores que nacieron en una tierra y que compiten para otra. Por su origen o por el origen de sus padres. O por una doble nacionalidad. Ocurrió siempre: ocurre más ahora. Hay múltiples casos, pero ver a Mateo Retegui lucir con orgullo la camiseta de Italia es todo un símbolo. Con Evan ocurre algo parecido en las últimas horas. Inglaterra, un enemigo íntimo de Irlanda, lo quiere apresar.

Hay múltiples casos. De Irlanda rumbo a Inglaterra, también. Declan Rice y Jack Grealish son los casos más recientes y suelen ser titulares en el volátil ciclo de Gareth Southgate. Ferguson nunca se planteó el cambio de camiseta, pero no hay que descartarlo. Nació en Bettystown, un pequeño pueblo al norte de Irlanda con unos 11.000 habitantes y emigró a Brighton hace tres años. Representó a Irlanda en el universo juvenil. En las selecciones Sub 15, Sub17 y Sub 21. Pero atención: sus raíces maternas podrían lograr que Inglaterra trate de convencerlo para cambiar de selección pese a estar convocado ante Francia y Letonia, en los próximos desafíos rumbo a la Eurocopa 2024, que se disputará en Alemania. Es un rumor que gana fuerza con el transcurrir de los minutos y, sobre todo, de sus destrezas en el área rival.

Insiste el conductor italiano: “Tiene cualidades goleadoras, pero puede alcanzar un nivel superior. Tiene que aprender a jugar como un centrocampista, necesitamos que sea un 10 y un 9”. La conexión con Alexis va ganando fuerza, sobre todo, cuando baja unos metros. No se lo impide su físico: 1,88m y 83 kilos. Antes de brillar en la sensación de la Premier, actuaba en el Bohemians, de la Premier irlandesa.

Es un tanque alemán, con sutiles cualidades artísticas. Es rápido, es hábil: Inglaterra lo quiere atrapar. Irlanda deberá defender a su joya con uñas y dientes.

