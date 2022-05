Futuro en el aire: Ángel Di María, Paulo Dybala y el desafío de buscar club para llegar bien al Mundial

Dentro del plantel de Lionel Scaloni que el miércoles 1° de junio disputará la Finalissima ante Italia, en Wembley, hay dos futbolistas que además de pensar en el seleccionado argentino tienen en la cabeza la inquietud de saber cuáles serán sus próximos clubes. Además de haber sido convocados para el partido que enfrentará a los dos campeones continentales (Copa América y Eurocopa), Ángel Di María y Paulo Dybala tienen otros puntos en común: se quedaron con el pase en su poder porque sus últimos clubes (Paris Saint Germain y Juventus) decidieron no renovar los contratos, a pesar de que ambos deseaban quedarse.

Por eso las lágrimas de los dos en el último partido de cada uno. Atrás dejaban la nostalgia y alegría por los títulos, goles, asistencias, infinidad de recuerdos y el cariño de los hinchas, pero también el dolor de salir contra la voluntad de ambos, por decisión unilateral de los clubes. Con la emoción todavía en el rostro,

El último abrazo de Messi y Di María compartiendo el vestuario de PSG Instagram @leomessi

Di María reconoció minutos después de la goleada a Metz: “Yo quería renovar por un año más, pero los planes del club son otros”. Tras siete años, en los que alcanzó el récord histórico de asistencias (111) para PSG, el rosarino se despidió en su cuenta de Instagram: “Llegó el día que no quería que llegue. Ese día en donde tengo que decir hasta luego. Porque Paris va a seguir siendo mi casa para toda la vida (...) No tengo palabras de agradecimiento para toda la gente del club, todos los ultras y todos los fans”.

Jorgelina Cardoso, la esposa de Di María, hizo público su malestar hacia las autoridades de PSG: “El hecho de ser suplente no apagó tu luz. 34 años no son nada, si tu fútbol dice que todavía eres joven, pero bueno, los directivos te dijeron adiós. Otro equipo te aprovechará como te merecés y sacará de ti lo mejor. Cuando se cierra una puerta se abre un portón. A brillar mi amor. Hay zurda para rato campeón”, escribió en francés en su Instagram. No es la primera vez que la pareja de Fideo hace una defensa encendida de su carrera; en otro momento salió a combatir las críticas que recibía en el seleccionado.

La esposa de Di María y un tiro por elevación para los dirigentes de PSG

La publicación de Jorgelina Cardoso Captura

Las autoridades de Paris Saint Germain valoran el legado de Di María, pero consideran que era un ciclo cumplido. Su contrato estaba entre los más altos del plantel y necesitan liberar masa salarial para un nuevo proyecto que pasa por haber conservado a Kylian Mbappé y traer otros refuerzos. En Europa se levantan voces críticas por la laxitud de la UEFA para que PSG cumpla con el Fair Play financiero. Señalan que sus gastos no pueden ser solventados por los ingresos económicos que genera el fútbol, como deben hacer casi todos los clubes, sino por la asistencia del gobierno de Qatar.

Di María ya resolvió que se quedará en Europa y no le faltan ofertas, más allá de que quienes manejan su carrera lo ofrecieron a Barcelona, que está más interesado Raphinha, de Leeds. Al brasileño lo representa Deco, de línea directa con el presidente Joan Laporta. La propuesta más concreta para el rosarino, con negociaciones en marcha, es la que le acercó Juventus. Según informó La Gazzetta dello Sport, Di María pidió 9 millones por un vínculo de un año, mientras que desde la Vecchia Signora le ofrecieron dos años de contrato, por 7,5 millones de cada uno. Se estima que las diferencias serán zanjadas y Di María terminará teniendo una experiencia en una quinta liga europea, tras pasar por Portugal (Benfica), España (Real Madrid), Inglaterra (Manchester United) y Francia.

Dybala, emocionado en su despedida de Juventus MARCO BERTORELLO - AFP

Di María llegaría al club que deja Dybala, que sostuvo un interminable tira y afloja por la renovación de su contrato, hasta que los dirigentes le dieron un corte a las negociaciones. Al desacuerdo económico le sumaron el recelo por las continuas lesiones musculares del cordobés y la estrategia deportiva de convertir al serbio Dusan Vlahovic en el nuevo jugador-franquicia.

En declaraciones este lunes a Sky Sports, Dybala no dio ninguna pista sobre su futuro: “Todavía no he decidido nada. Mañana estaré en España, luego será el momento de las vacaciones. Elegiré el mejor club para mí”. Consultado sobre si había recibido un llamado de Presnel Kimpembe para tentarlo con el PSG, volvió a mostrarse hermético: “Realmente no sé lo que voy a decidir”.

Dybala volvió a ser convocado por Scaloni para el partido contra Italia; el cordobés se juega en este semestre la posibilidad de ir al Mundial Nicolas Aguilera - AP

Los agentes de Dybala tampoco dan pistas. Trascendió que uno de los mayores interesados es Inter y las especulaciones aumentaron cuando se supo que la Joya compró hace unos meses una casa en Milán. También se mencionó a Roma y un supuesto beneplácito de Dybala por ser dirigido por José Mourinho, pero el club de la capital de Italia no estaría en condiciones económicas de asumir el contrato. Francesco Totti, una de las grandes glorias de Roma, dijo: “Si dependiera de mí, con gusto le daría la camiseta N° 10 a Dybala”.

En las decisiones que tomen tanto Di María como Dybala no dejarán de tener en cuenta que será la última plataforma para llegar dentro de seis meses al Mundial de Qatar. Fideo tiene un lugar asegurado en la lista definitiva, es un indiscutido, pero la situación de la Joya es más incierta. En su nuevo destino se estará jugando las últimas cartas para convencer a Scaloni.