El hijo mayor del Cholo Simeone, Giovanni , que juega en Italia, fue entrevistado hoy en el programa 90 Minutos de Fútbol . Desde luego, el tema del coronavirus ocupó buena parte de la charla, que se hizo por videollamada, pero también hubo un momento de distensión cuando el atacante del Cagliari contó algunas de las manías de su padre, técnico del Atlético de Madrid y un obsesivo total por el juego.

Gio relató que por pedido del club desde el 10 de marzo todos los jugadores de su equipo permanecen en sus casas. "Por ahora no hay casos en nuestro equipo. Pero era importante cerrar los entrenamientos y quedarse en casa porque los jugadores estamos en contacto con muchas personas, colegas, médicos, profes, kinesiólogos, cocineros".

El Cholito destacó las medidas tomadas recientemente por el gobierno argentino : "Se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Acá en Italia la estiraron demasiado , estaban esperando que un jugador de fútbol se contagiara de coronavirus para parar todo. Espero que en los demás países no pase lo mismo".

Luego, cuando comenzaron a preguntarle a Gio acerca de la relación con su papá, vino la parte más amena. El Pollo Vignolo le dio el pie: "En las sobremesas el Cholo era terrible. Te agarra las migas del y empieza 'Porque si yo pongo 3 acá, 2 acá, 1 acá, 5 acá y me atacan por acá, y agarra la panera...'. Es terrible, no para un segundo". Ahí tomó la posta Gio: "No para, aparte, imaginate ahora que tiene cinco hijos, los para a los cinco hijos como jugadores" . Ahí estallaron las risas de todos los panelistas.

En ese momento intervino Daniel Arcucci, quien le preguntó a Giovanni: "¿Es así en la intimidad? ¿Cuántos minutos puede pasar sin hablar de fútbol?". El futbolista respondió: "Siempre nos hablamos después de entrenar. Él me cuenta su entrenamiento y yo el mío. Y es como que después ya no hay más tema de conversación . 'Bueno, dale, después hablamos', me dice, y cortamos".

También Gio contó que lo llamó al Cholo varias veces antes del partido que el Atlético de Madrid le ganó 3 a 2 al Liverpool , en Inglaterra, por la Champions. " Lo llamo cada dos minutos y le pregunto: ¿Quién va a jugar? Decime por favor ". Ahí Vignolo inquirió qué le respondió el DT. "Pasa que cambia siempre de idea, entonces cada dos minutos me dice un equipo distinto" . Fue otro momento de carcajadas en el estudio de Fox.

Por último el Cholito confesó que siempre le pregunta a su padre por Ángel Correa . "Siempre pregunto por él: '¿Angelito juega o no juega?'. Lo banco a morir.

Giovanni Simeone, de 24 años, es el más grande de los hijos de Simeone. Lo siguen Gianluca, de 21, y Giuliano, de 17. Los tres con su primera esposa, Carolina Baldini. Luego, el director técnico formó pareja con la modelo Carla Pereyra, con quien tuvo a Francesca, de tres años, y a Valentina, de uno.