El historial de Argentina vs. Venezuela: todos los números y resultados

La selección argentina y Venezuela se volverán a ver las caras este jueves en el estadio Monumental por las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y sumarán un enfrentamiento a un historial entre sí que domina ampliamente la albiceleste.

Ambos seleccionados se cruzaron 28 veces con 23 triunfos argentinos, tres empates y apenas dos victorias de la Vinotinto. El encuentros de esta semana será el 29.

Ambos equipos se enfrentaron por última vez el 10 de octubre del año pasado, por la novena fecha del mismo certamen, y empataron 1 a 1 en Maturín en un encuentro que se disputó en una cancha afectada por intensas lluvias. Nicolás Otamendi abrió el marcador para la albiceleste y Salomón Rondón igualó para la Vinotinto cerca del final.

De las dos caídas que sufrió el equipo albiceleste ante los venezolanos, una sola fue por las Eliminatorias. En el certamen clasificatorio al Mundial Brasil 2014, el 11 de octubre de 2011, cayó 1 a 0 en Puerto La Cruz por el gol de Fernando Amorebieta.

La otra derrota fue, paradójicamente, en el inicio del ciclo de Lionel Scaloni como DT de la Argentina. En marzo de 2019, poco después del fracaso en el Mundial Rusia 2018, hubo un amistoso en el estadio Wanda Metropolitano de Atlético Madrid y fue triunfo de Venezuela 3 a 1 con tantos de Salomón Rondón, Jhon Murillo y Josef Martínez. Lautaro Martínez descontó transitoriamente para un equipo que había iniciado un recambio generacional y tuvo el regreso de Lionel Messi tras ocho meses de ausencia, luego de la caída en octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia 4 a 3.

El día que Lionel Messi volvió a la selección argentina, en marzo de 2019, fue derrota ante Venezuela 3 a 1 en Madrid AFP

Posteriormente, en el camino hacia Qatar 2022 hubo dos victorias para la selección argentina: 3 a 1 como visitante por los goles de Lautaro Martínez, Ángel Correa y Joaquín Correa (Yeferson Soteldo descontó para el conjunto venezolano) y 3 a 0 como local gracias a los tantos de Nicolás González, Ángel Di María y Messi.

Historial entre la selección argentina y Venezuela

28 partidos.

23 victorias de la selección argentina.

2 triunfos de Venezuela.

3 empates.

El delantero Yeferson Soteldo es una de las figuras de Venezuela FEDERICO PARRA - AFP

La previa del próximo duelo

El encuentro entre la selección argentina y Venezuela correspondiente a la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 se disputará este jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres caídas y, además de haberse clasificado a la próxima Copa del Mundo para intentar defender el título que ganó en Qatar 2022, se aseguró el primer puesto porque sus escoltas son Ecuador y Brasil con 25 unidades cada uno.

En ese contexto, afrontará su último partido como local este año, que a la vez será el último oficial de Lionel Messi en la Argentina. El calendario prevé una gira por Estados Unidos en octubre para jugar amistosos contra México y otro rival a confirmar y visitas a Angola e India en noviembre. Además, en marzo de 2026 se jugará la Finalissima ante España en sede a definir -no será en la Argentina-, por lo que se especula con que el rosarino tendría por delante algún que otro encuentro extraoficial en el futuro con la camiseta albiceleste ante su público.

Lionel Messi está ante su último partido oficial con la selección argentina en el estadio Monumental Manuel Cortina - LA NACION

El seleccionado que conduce Fernando Batista, por su parte, marcha séptimo en la clasificación con 18 unidades gracias a cuatro victorias, seis igualdades y seis caídas y está en zona de acceso al repechaje. Su sueño es ser mundialista por primera vez en la historia y el partido contra los argentinos es trascendental porque se puede asegurar, al menos, ir a una reclasificación.

Colombia está cuatro puntos por encima suyo con seis en juego y Bolivia la persigue con 17. Lo positivo es que en la última jornada recibirá a los colombianos, por lo que se podría dar un mano a mano por el último pasaje directo al Mundial 2026.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.23 contra 14.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.70.