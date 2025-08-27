Habló Gonzalo Alfaro, el hincha de la U. de Chile que cayó de la tribuna de Independiente

El hincha de Universidad de Chile que saltó al vacío durante los incidentes con Independiente, Gonzalo Felipe Afaro Erazo, habló por primera vez desde su internación en un hospital de la localidad bonaerense de Avellaneda y reveló que evoluciona favorablemente.

El fanático de 33 años, de nacionalidad chilena, le envió un mensaje de audio a su familia que luego fue difundido por sus parientes y agradeció las muestras de apoyo que recibió. "Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes”, dijo tras pasar unos días en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

“Hola gente. Soy Gonzalo Alfaro. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente. A todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy, yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien”, expresó el hincha en el audio.

“Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes”, indicó, además de manifestarse emocionado por volver a Chile para ver a sus hijas y al resto de su familia.

El nombre de Alfaro tomó trascendencia cuando durante el partido contra Independiente -en el marco de la Copa Sudamericana- el pasado 20 de agosto el hincha fue amenazado por hinchas de Independiente, quienes lo obligaban a que “pida perdón” mientras sangraba y se encontraba herido. Otra grabación mostró cómo cayó de la tribuna. “Pedí perdón, pedí perdón, dale”, lo amenazó uno de los agresores. “¿A quién tenemos que pedir perdón?“, preguntó Alfaro. Luego, continúan golpeándolos.

El hombre de 33 años fue trasladado rápidamente al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde ingresó con traumatismos craneoencefálicos graves, con fracturas y hundimiento y luego evolucionó de manera favorable.

Alfaro reside en Villa Calera y su padre es un conocido funcionario municipal de la comuna. Tiene tres hijas y en sus redes sociales compartía una gran cantidad de contenido sobre Universidad de Chile, club al que seguía desde su juventud.

Qué pasó en el partido

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado el 20 de agosto en Avellaneda, fue cancelado debido a graves incidentes de violencia entre las parcialidades. Lo que comenzó como un encuentro de fútbol, con el marcador 1-1 en el segundo tiempo, se transformó finalmente en una noche violenta que dejó un saldo de numerosos heridos y detenidos, y puso en evidencia serias fallas en el operativo de seguridad.

Un ejemplo entre muchos: un simpatizante sangrante y desnudado de Universidad de Chile es pateado por uno de Independiente; unos empezaron, otros respondieron y la barbarie se apoderó de una noche de fútbol.. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP) ALEJANDRO PAGNI - AFP

El encuentro fue suspendido a los 2 minutos del segundo tiempo por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, cuando espectadores ingresaron al campo de juego en medio de la escalada de violencia en las tribunas. La situación se tornó insostenible, llevando a la cancelación definitiva del partido por parte de la Conmebol, que argumentó la “falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad”.

Los problemas comenzaron en el primer tiempo, pero se agravaron al inicio del segundo tiempo. Simpatizantes de Universidad de Chile, ubicados en la bandeja superior de una cabecera, comenzaron a arrojar pedazos de mampostería, escobas y partes de sanitarios hacia los hinchas de Independiente que se encontraban debajo, sin contención. También lanzaron monedas, piedras, bombas de estruendo y todo tipo de proyectiles, dejando heridos en la platea baja. Sin embargo, el partido continuó aunque la situación fue escalando.