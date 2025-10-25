Horario de Barracas Central vs. Boca por el Torneo Apertura 2025

Barracas Central y Boca recuperan este lunes el partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Ambos equipos necesitan la victoria para seguir aspirando a clasificarse a octavos de final. El encuentro está programado para las 16 en el estadio Claudio Tapia, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Guapo se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 18 unidades, misma cantidad que otros cuatro equipos, dos de los cuales se ubican por encima (Argentinos Juniors y Belgrano) y otros dos por debajo (Tigre y Racing) por diferencia de gol. Viene de empatar 2 a 2 con Tigre en Victoria por los goles de Jhonatan Candia y Gonzalo Morales por el lado del visitante, y de Ignacio Russo y Sebastián Medina por el del local.

Jhonatan Candia convirtió uno de los goles de Barracas Central en el reciente empate ante Tigre Barracas Central

El xeneize, por su parte, está décimo con 17 unidades, producto de cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas. En la última jornada cayó por 2 a 1 frente al Pirata cordobés por los tantos de Lucas Passerini y Leandro Paredes en contra (Exequiel Zeballos descontó para el combinado de la Ribera). Está fuera de la zona de acceso a la próxima ronda, porque no puede fallar en las fechas restantes.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 6 de abril de este año, en el marco de la 12° fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por la mínima diferencia como local con un gol de Rodrigo Battaglia. El antecedente más reciente en el estadio de Barracas, en tanto, es del 20 de julio de 2023, por los octavos de final de la Copa de la Liga: fue triunfo del xeneize por 2 a 1 con tantos de Cristian Medina y Miguel Merentiel (Maximiliano Puig empató transitoriamente para el local).

Barracas Central vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

Día : Lunes 27 de octubre.

: Lunes 27 de octubre. Hora : 16.

: 16. Estadio : Claudio Tapia.

: Claudio Tapia. Árbitro : Nicolás Lamolina.

: Nicolás Lamolina. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.06 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.73.