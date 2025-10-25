Horario de Barracas Central vs. Boca por el Torneo Apertura 2025

El partido pendiente, correspondiente a la fecha 12 del Grupo A, se disputa este lunes en el estadio Claudio Tapia, con arbitraje de Nicolás Lamolina
- 3 minutos de lectura'
Barracas Central y Boca recuperan este lunes el partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Ambos equipos necesitan la victoria para seguir aspirando a clasificarse a octavos de final. El encuentro está programado para las 16 en el estadio Claudio Tapia, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Guapo se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 18 unidades, misma cantidad que otros cuatro equipos, dos de los cuales se ubican por encima (Argentinos Juniors y Belgrano) y otros dos por debajo (Tigre y Racing) por diferencia de gol. Viene de empatar 2 a 2 con Tigre en Victoria por los goles de Jhonatan Candia y Gonzalo Morales por el lado del visitante, y de Ignacio Russo y Sebastián Medina por el del local.
El xeneize, por su parte, está décimo con 17 unidades, producto de cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas. En la última jornada cayó por 2 a 1 frente al Pirata cordobés por los tantos de Lucas Passerini y Leandro Paredes en contra (Exequiel Zeballos descontó para el combinado de la Ribera). Está fuera de la zona de acceso a la próxima ronda, porque no puede fallar en las fechas restantes.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 6 de abril de este año, en el marco de la 12° fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por la mínima diferencia como local con un gol de Rodrigo Battaglia. El antecedente más reciente en el estadio de Barracas, en tanto, es del 20 de julio de 2023, por los octavos de final de la Copa de la Liga: fue triunfo del xeneize por 2 a 1 con tantos de Cristian Medina y Miguel Merentiel (Maximiliano Puig empató transitoriamente para el local).
Barracas Central vs. Boca: todo lo que hay que saber
- Fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2025.
- Día: Lunes 27 de octubre.
- Hora: 16.
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- TV: ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.06 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.73.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
Postergado. Barracas Central vs. Boca, por el Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
Obligado a mejorar. River a la Libertadores 2026: qué necesita para clasificar, tras la eliminación en la Copa Argentina
¡Fin del maleficio! El Rojo se sobrepuso al clima hostil, ganó tras 15 partidos y Millán hizo un gol que recordó a Burruchaga
- 1
En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina 2025 hoy
- 2
Real Madrid vs. Barcelona, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
Horario de Independiente Rivadavia vs. River Plate, por la Copa Argentina 2025
- 4
Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Nashville, por la MLS