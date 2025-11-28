Horario de Palmeiras vs. Flamengo, por la final de la Copa Libertadores 2025

La final de la Copa Libertadores 2025 pone cara a cara a dos de los equipos más importantes de Brasil, Palmeiras y Flamengo. El partido por el título se jugará este sábado a las 18 (horario argentino) en el estadio Monumental de Lima, Perú, con arbitraje del argentino Darío Herrera, televisación de Telefé y FOX Sports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ganador se quedará con el trofeo y sucederá a Botafogo como campeón en ejercicio, además de alcanzar a River y Estudiantes de La Plata en la tabla de campeones, con cuatro títulos cada uno. Ambos se consagraron en tres ocasiones: el Verdão en 1999, 2020 y 2021; y el Mengão en 1981, 2019 y 2022. Además, al término del encuentro, Brasil igualará a la Argentina en lo más alto del palmarés del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, con 25 consagraciones cada uno.

Será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten en la final de la Libertadores. El antecedente es la edición 2021, cuando se vieron las caras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Entonces, Palmeiras se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Raphael Veiga y Deyverson (Gabriel Barbosa empató transitoriamente para el Mengão). En el encuentro más reciente entre los dos equipos, por el Brasileirão en curso, Flamengo celebró luego de ganar por 3 a 2 como local.

Palmeiras vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Libertadores 2025.

Día : Sábado 29 de noviembre.

: Sábado 29 de noviembre. Hora : 18.

: 18. Estadio : Monumental de Lima, Perú.

: Monumental de Lima, Perú. Árbitro : Darío Herrera (Argentina).

: Darío Herrera (Argentina). TV : Telefé y FOX Sports.

: Telefé y FOX Sports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

Palmeiras le ganó la final de la Copa Libertadores 2021 a Flamengo y quiere repetir la historia JUAN MABROMATA - AFP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco cada uno), River Plate y Estudiantes de La Plata (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Flamengo. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 24, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.