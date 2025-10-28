Horario de Racing vs. Flamengo, por las semifinales de la Copa Libertadores 2025

La Academia y el Mengão le bajarán el telón a uno de los dos cruces de la instancia; el ganador avanzará a la final y se enfrentará a Liga de Quito o Palmeiras
Las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ponen cara a cara a uno de los equipos más importantes de Brasil y a uno de los grandes del fútbol argentino: Flamengo y Racing. Tras el 1 a 0 del Mengão en la ida, el partido de vuelta se jugará en el Cilindro de Avellaneda este miércoles a las 21.30, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de Telefé y Fox Sports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El ganador se meterá en la gran final y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Palmeiras y Liga de Quito, en el que el club ecuatoriano sorprendió en la ida con una contundente goleada por 3 a 0 como local. De los cuatro semifinalistas, todos saben lo que es ganar la Libertadores: la Academia lo consiguió en 1967; el Mengão en 1981, 2019 y 2022; el Verdão en 1999, 2020 y 2021; y los Albos en 2008.
En la ida entre Flamengo y Racing, disputada hace una semana en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el local se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol en contra de Marcos Rojo. El equipo argentino, acostumbrado a dar vuelta este tipo de series en el último tiempo, intentará hacerse fuerte con el apoyo de su hinchada para soñar con la clasificación a la final. “Tenemos todo para darlo vuelta: las ganas, el deseo, nuestra gente y nuestra casa”, aseguró Bruno Zuculini tras la derrota.
Racing vs. Flamengo: todo lo que hay que saber
- Vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
- Día: Miércoles 29 de octubre.
- Hora: 21.30.
- Estadio: Cilindro de Avellaneda.
- Árbitro: Piero Maza (Chile).
- TV: Fox Sports y Telefé.
- Streaming: Disney+ Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
- Resultado de la ida: Flamengo 1 - 0 Racing.
Cronograma y resultados de las semifinales de la Copa Libertadores 2025
Palmeiras vs. Liga de Quito
- Ida: Liga de Quito 3 - 0 Palmeiras.
- Vuelta: Jueves 30 de octubre a las 21.30 en San Pablo.
Racing vs. Flamengo
- Ida: Flamengo 1 - 0 Racing.
- Vuelta: Miércoles 29 de octubre a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
- Independiente (Argentina) - Siete títulos
- Boca Juniors (Argentina) - Seis
- Peñarol (Uruguay) - Cinco
- River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina) - Cuatro cada uno
- Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil), Santos (Brasil) y Flamengo (Brasil) - Tres cada uno
- Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos cada uno
- Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno cada uno
