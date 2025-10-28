Horario de Racing vs. Flamengo, por las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ponen cara a cara a uno de los equipos más importantes de Brasil y a uno de los grandes del fútbol argentino: Flamengo y Racing. Tras el 1 a 0 del Mengão en la ida, el partido de vuelta se jugará en el Cilindro de Avellaneda este miércoles a las 21.30, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de Telefé y Fox Sports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ganador se meterá en la gran final y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Palmeiras y Liga de Quito, en el que el club ecuatoriano sorprendió en la ida con una contundente goleada por 3 a 0 como local. De los cuatro semifinalistas, todos saben lo que es ganar la Libertadores: la Academia lo consiguió en 1967; el Mengão en 1981, 2019 y 2022; el Verdão en 1999, 2020 y 2021; y los Albos en 2008.

En la ida entre Flamengo y Racing, disputada hace una semana en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el local se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol en contra de Marcos Rojo. El equipo argentino, acostumbrado a dar vuelta este tipo de series en el último tiempo, intentará hacerse fuerte con el apoyo de su hinchada para soñar con la clasificación a la final. “Tenemos todo para darlo vuelta: las ganas, el deseo, nuestra gente y nuestra casa”, aseguró Bruno Zuculini tras la derrota.

Cronograma y resultados de las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras vs. Liga de Quito

Ida: Liga de Quito 3 - 0 Palmeiras.

Vuelta: Jueves 30 de octubre a las 21.30 en San Pablo.

Flamengo derrotó a Racing por la mínima diferencia en Brasil, en la ida de las semifinales MAURO PIMENTEL - AFP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

