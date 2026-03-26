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Horarios de la F1: así se corre el GP de Japón

La tercera fecha del calendario se realiza desde este jueves en el circuito de Suzuka con la participación del argentino Franco Colapinto

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Mercedes, con George Russell a la cabeza, es la escudería con mejor funcionamiento en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1
Mercedes, con George Russell a la cabeza, es la escudería con mejor funcionamiento en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1JADE GAO - AFP

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka donde los 22 pilotos de las 11 escuderías afrontarán la tercera fecha de un calendario que luego tendrá un receso de más de un mes a raíz de que se suspendieron los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

La diferencia horaria entre Japón y la Argentina (+12 en el país asiático) hace que el cronograma de actividades se desarrolle en la noche y madrugada de nuestro país. La primera práctica es este jueves a las 23.30 y la segunda, el viernes a las 3. Ese mismo día, pero a las 23.30, tendrá lugar el tercer y último entrenamiento. El sábado será el turno de la clasificación, a las 3, y el domingo se realizará la final, a las 2.

Max Verstappen ganó las últimas cuatro carreras en el GP de Suzuka
Max Verstappen ganó las últimas cuatro carreras en el GP de SuzukaSHUJI KAJIYAMA - POOL

Todas las instancias se transmitirán en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del GP de Japón

*Todos los horarios corresponden a la Argentina,

Jueves 26 de marzo

  • 23.30: Práctica 1.

Viernes 27 de marzo

  • 3: Práctica 2.
  • 23.30: Práctica 3.

Sábado 28 de marzo

  • 3: Clasificación.

Domingo 29 de marzo

  • 2: Carrera.
Franco Colapinto, tras sumar su primer punto para Alpine en el GP de China, se presentará en Japón
Franco Colapinto, tras sumar su primer punto para Alpine en el GP de China, se presentará en JapónAsanka Brendon Ratnayake - AP

Calendario, resultados y posiciones de la Fórmula 1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • GP de Australia: George Russell (Mercedes).
  • GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  • GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
  • GP de Bahréin: Suspendida por el conflicto bélico en Medio Oriente.
  • GP de Arabia Saudita: Suspendida por el conflicto bélico en Medio Oriente.
  • GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
  • GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
La tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026
La tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026Opta

El Circuito de Suzuka es uno de los más técnicos y exigentes del calendario. Tiene forma de “8″, dos rectas largas y varias curvas de alta velocidad. También combina sectores muy fluidos, como las “eses” del primer tramo, con frenadas fuertes, lo que obliga a gestionar bien la energía a lo largo de la vuelta para encontrar un equilibrio perfecto. Es un trazado donde la confianza del piloto marca la diferencia, porque no hay margen de errores.

En 2025, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la victoria con 1.423s de ventaja sobre el británico Lando Norris (McLaren) y obtuvo su cuarto triunfo en fila. El piloto que más ganó en Suzuka es el alemán Michael Schumacher, con seis: 1995, 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004. El récord de vuelta lo tiene el británico Lewis Hamilton, con 1:30.983 en 2019.

Andrea Kimi Antonelli y un triunfo histórico en China; el joven italiano largó en la pole position y nunca perdió el primer puesto
Andrea Kimi Antonelli y un triunfo histórico en China; el joven italiano largó en la pole position y nunca perdió el primer puestoVincent Thian - AP

Tabla de ganadores del GP de Japón

  • Michael Schumacher (Alemania) - 6
  • Lewis Hamilton (Gran Bretaña) - 5
  • Sebastian Vettel (Alemania) / Max Verstappen (Países Bajos) - 4
  • Gerhard Berger (Austria) / Ayrton Senna (Brasil) / Damon Hill (Gran Bretaña), Mika Hakkinen (Finlandia) / Fernando Alonso (España) - 2
  • Mario Andretti (Estados Unidos) / James Hunt (Gran Bretaña) / Alessandro Nannini (Italia) / Nelson Piquet (Brasil) / Riccardo Patrese (Italia) / Rubens Barrichello (Brasil) / Kimi Raikkonen (Finlandia) / Jenson Button (Gran Bretaña) / Nico Rosberg (Alemania) / Valtteri Bottas (Finlandia) - 1
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