Horarios de los partidos de la Champions League 2025-2026 por la última fecha de la Fase de Liga

22 lugares, seis en octavos de final y el resto en los playoffs, para 30 clubes. La fecha más atractiva de la Fase de Liga de la Champions League 2025-2026, la octava y última, se desarrolla este miércoles 28 de enero con 18 partidos en simultáneo.

Más allá del país donde se desarrollan, cada uno de los encuentros inicia a las 17 (hora argentina), por lo que se disputan en simultáneo. En todos hay algo en juego porque son los menos los clubes que tienen definido su futuro. En este grupo selecto están Arsenal y Bayern Múnich clasificados a octavos de final, mientras que Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Qairat Almaty ya fueron eliminados.

Todos los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de alguna señal de ESPN y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; o en las plataformas digitales Flow y Disney + Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minutode cada uno con información y estadísticas actualizadas al instante.

Cronograma de la última fecha de la Champions League 2025-2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

17: Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt - ESPN 3 y Disney + Premium.

17: Barcelona vs. Copenhague - ESPN 2 y Disney + Premium.

17: Benfica vs. Real Madrid - Fox Sports y Disney + Premium.

17: Borussia Dortmund vs. Inter - Fox Sports 2 y Disney + Premium.

17: Liverpool vs. Qarabag - ESPN 4 y Disney + Premium.

17: Nápoli vs. Chelsea - ESPN y Disney + Premium.

17: Manchester City vs. Galatasaray - Canal 116 (Flow) y Disney + Premium.

17: PSG vs. Newcastle - Canal 117 (Flow) y Disney + Premium.

17: Union Saint-Gilloise vs. Atalanta - Disney+ Premium.

17: Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur - Disney+ Premium.

17: PSV vs. Bayern Múnich - Disney+ Premium.

17: Arsenal vs. FC Kairat Almaty - Disney+ Premium.

17: Ajax vs. Olympiakos - Disney+ Premium.

17: Mónaco vs. Juventus - Disney+ Premium.

17: Athletic Club vs. Sporting de Lisboa - Disney+ Premium.

17: Bayer Leverkusen vs. Villarreal - Disney - Premium.

17: Brujas vs. Olympique de Marsella - Disney+ Premium.

17: Pafos vs. Slavia Praga - Disney+ Premium.

En la Fase de Liga (ésta, la primera etapa) cada equipo completará ocho partidos y sumará puntos para la tabla general. Concluido el fixture, los mejores ocho se clasifican directamente a octavos de final y esperarán por un rival de los playoffs, instancia en la que jugarán los ubicados entre el 9° y 24° puesto. Los que terminen entre el 25° y 36° lugar, quedarán eliminados.

Calendario de la Champions League 2025-2026

Fase de Liga

Jornada 1: Completa.

Jornada 2: Completa.

Jornada 3: Completa.

Jornada 4: Completa.

Jornada 5: Completa.

Jornada 6: Completa.

Jornada 7: Completa.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

Rondas eliminatorias

Playoffs: 17-18 y 24-25 febrero de 2026.

Octavos de final: 10-11 y 17-18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril de 2026

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.

El Inter de Lautaro Martínez quiere clasificar a los octavos de final de la Champions League 2025-2026 Luca Bruno� - AP�

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 trofeos. Lo sigue en esa carrera Milan con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.