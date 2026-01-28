Partidos de la Champions League 2025-2026 hoy miércoles 28 de enero

La primera etapa de la Champions League 2025-2026 concluye este miércoles con 18 partidos en simultáneo desde las 17 (hora argentina), correspondientes a la octava y última fecha. Todos los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de alguna señal de ESPN y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; o en las plataformas digitales Flow y Disney + Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada uno con información y estadísticas actualizadas al instante.

En cada uno de los encuentros hay algo en juego porque son los menos los clubes que tienen definido su futuro. En este grupo selecto están Arsenal y Bayern Múnich clasificados a octavos de final, mientras que Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Qairat Almaty, ya fueron eliminados.

La jornada tiene una importante presencia de argentinos, muchos de ellos campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y convocados habitualmente por Lionel Scaloni. El Atlético Madrid de Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González y Nahuel Molina recibe a Bodo/Glimt de Noruega; el Benfica de Nicolás Otamendi hace lo propio con el Real Madrid de Franco Mastantuono; el Inter de Lautaro Martínez visita a Borussia Dortmund.

Además, el Liverpool de Alexis Mac Allister es local de Qarabag; el Chelsea de Enzo Fernández visita a Nápoli; y el Tottenham de Cristian ‘Cuti’ Romero a Eintracht Frankfurt. Marsella, con Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, juega contra Brujas en Bélgica.

Atlético Madrid va por la clasificación a octavos de final de la Champions League 2025-2026 PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

Cronograma de la última fecha de la Champions League 2025-2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

17: Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt - ESPN 3 y Disney + Premium.

17: Barcelona vs. Copenhague - ESPN 2 y Disney + Premium.

17: Benfica vs. Real Madrid - Fox Sports y Disney + Premium.

17: Borussia Dortmund vs. Inter - Fox Sports 2 y Disney + Premium.

17: Liverpool vs. Qarabag - ESPN 4 y Disney + Premium.

17: Nápoli vs. Chelsea - ESPN y Disney + Premium.

17: Manchester City vs. Galatasaray - Canal 116 (Flow) y Disney + Premium.

17: PSG vs. Newcastle - Canal 117 (Flow) y Disney + Premium.

17: Union Saint-Gilloise vs. Atalanta - Disney+ Premium.

17: Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur - Disney+ Premium.

17: PSV vs. Bayern Múnich - Disney+ Premium.

17: Arsenal vs. FC Kairat Almaty - Disney+ Premium.

17: Ajax vs. Olympiakos - Disney+ Premium.

17: Mónaco vs. Juventus - Disney+ Premium.

17: Athletic Club vs. Sporting de Lisboa - Disney+ Premium.

17: Bayer Leverkusen vs. Villarreal - Disney - Premium.

17: Brujas vs. Olympique de Marsella - Disney+ Premium.

17: Pafos vs. Slavia Praga - Disney+ Premium.

Enzo Fernández, uno de los argentinos con mejor presente en año mundialista, sería titular ante Napoli ANDY BUCHANAN� - AFP�

En la Fase de Liga (ésta, la primera) cada equipo completará ocho partidos y sumará puntos para la tabla general. Concluido el fixture, los mejores ocho se clasifican directamente a octavos de final y esperarán por un rival de los playoffs, instancia en la que jugarán los ubicados entre el 9° y 24° puesto. Los que terminen entre el 25° y 36° lugar, quedarán eliminados.

Calendario de la Champions League 2025-2026

Fase de Liga

Jornada 1: Completa.

Jornada 2: Completa.

Jornada 3: Completa.

Jornada 4: Completa.

Jornada 5: Completa.

Jornada 6: Completa.

Jornada 7: Completa.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

Rondas eliminatorias

Playoffs: 17-18 y 24-25 febrero de 2026.

Octavos de final: 10-11 y 17-18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril de 2026

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.

PSG es el campeón en ejercicio de la Champions League 2025-2026 (X/@dembouz)

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 trofeos. Lo sigue en esa carrera Milan con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.