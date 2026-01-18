Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros por la Copa Argentina 2026: horario y cómo ver

Este domingo, desde las 19, Independiente Rivadavia y Estudiantes de Buenos Aires se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en el estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Lepra mendocina sueña con defender su condición de campeona en el certamen más federal del país. El último en conseguirlo fue River en 2015-2016 y 2016-2017, lo que deja en evidencia la dificultad de levantar el trofeo dos años seguidos. Sin embargo, la Copa Argentina desvela a todos, ya que le otorga al ganador una clasificación directa a la Copa Libertadores.

En la última edición Independiente Rivadavia se consagró por primera vez al derrotar en la final a Argentinos Juniors en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por penales y tras empatar 2 a 2 en tiempo reglamentario.

Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina por primera vez en 2025 y sueña con defender el título César Heredia - FOTOBAIRES

El Pincha de Caseros, por su parte, es un rival de temer en la Copa Argentina. Llegó dos veces a semifinales, consolidándose como uno de los mejores representantes del ascenso. La primera vez que lo consiguió fue en la edición de 2012-2013, cuando quedó a las puertas de la final tras perder penales contra San Lorenzo (empataron 1 a 1 en los 90′). Luego, en 2019, se metió nuevamente entre los cuatro mejores, pero perdió en semifinales con River, luego campeón, por 2 a 0.

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA): cómo ver online

El encuentro se disputa este domingo en San Luis y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente Rivadavia corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.05 contra los 4.28 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de Buenos Aires. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.