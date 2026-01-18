Lanús vs. Sarmiento de Santiago del Estero por la Copa Argentina 2026: horario y cómo ver

Este domingo, desde las 21.15, Lanús y Sarmiento de La Banda se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Bruno Amiconi, se disputa en el estadio Ciudad de Caseros y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Granate nunca se consagró campeón del certamen más federal del país. Su mejor participación fue en las ediciones de 2014-2015 y 2019, cuando alcanzó las semifinales. En el primer caso, perdió ante Boca por 2 a 0 en San Juan, y en el segundo cayó frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la mínima diferencia en La Rioja. El año pasado perdió en cuartos de final contra Argentinos Juniors por 1 a 0 en Avellaneda.

Lanús ganó la Copa Sudamericana en 2025 y buscará seguir levantando trofeos en 2026 Gustavo Garello - AP

El club santiagueño, por su parte, apenas participó de la Copa Argentina en una ocasión. Fue, justamente en 2025, cuando cayó en la primera ronda ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1 en Santa Fe. El único gol del representante del Federal A fue convertido por Axel Ochoa, quien también estará en el partido de este domingo frente a Lanús (Joaquín Tobio Burgos y Fabricio Pérez anotaron para el Pincha).

Lanús vs. Sarmiento de La Banda: cómo ver online

El encuentro se disputa este domingo en Caseros, Buenos Aires, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Previamente a este partido abrirán la competencia Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Estudiantes de Río Cuarto.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Lanús corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.37 contra los 10.28 que se repagan por un hipotético triunfo de Sarmiento de La Banda. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.75.