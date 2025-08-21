El testimonio de un hincha de Independiente sobre las fallas de seguridad y la policía tras el escándalo: “Me cag… a palos”

Mientras el gobierno nacional, el bonaerense, la Conmebol e Independiente cruzan acusaciones por el fallido operativo de seguridad durante los octavos de final de la Copa Sudamericana que terminó en graves incidentes entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile, un simpatizante del club argentino reveló este jueves por la mañana ante la prensa que lo detuvieron por error y reflexionó sobre la batalla campal que se desató.

“Yo estaba en el palco. Se veían corridas de los chilenos. La policía me cag... a palos. Yo no tuve nada que ver con los incidentes. Me estaba yendo a mi casa. Viene un patrullero y nos frena a los tres. Estaba con mis amigos, pero ellos se fueron. Los policías me sacaron a pasear por todos lados”.

Consultado por el número de detenidos, el hincha del Rojo dijo que lo encerraron en una “celdita junto con otros 7”. “Pero había más”, enfatizó.

Hinca del Rojo

Y cerró: “Es triste, lamentable. Detuvieron a otro pibe también del Rojo solo porque estaba corriendo. El chabón dijo que en el tumulto empezaron a llevar gente. Fue feo”.

Un informe señaló que permanecen detenidas 105 personas. Michael Clark, presidente de la U. de Chile, puntualizó que hasta el miércoles por la noche había 97 chilenos detenidos en la Comisaría N° 4, entre las que se encuentran 14 mujeres y 14 menores de edad.

Fallas de seguridad

Especialistas del mundo deportivo acuerdan por estas horas que un “pésimo operativo de seguridad” diagramado por el Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, propició la serie de gravísimos incidentes.

En ese sentido, sostienen que no se tomaron los recaudos suficientes para prevenir un violento enfrentamiento evitable.

En las imágenes de la batalla campal no se ve presencia policial bonaerense, ni privada. Tampoco instalación de acrílicos y de cordones de efectivos en la tribuna Pavoni alta, desde la que los simpatizantes de Universidad de Chile arrojaron hacia abajo trozos de mampostería, butacas de plástico y cuanto elemento encontraban en los baños contra hinchas locales.

El plano con el diseño del operativo para el ingreso de los hinchas al estadio que fue difundido en la previa al encuentro Aprevide

También se reportaron varias fallas de seguridad en el cacheo por parte de la policía bonaerense en el anillo exterior. En los videos se perciben armas blancas, palos y caños en manos de los agresores.

Ante la inacción de los 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 150 agentes de seguridad privada -de la empresa UP Seguridad-, 330 trabajadores de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) ,que estaban presentes, la barra brava local agredió contra la treintena de hinchas chilenos que permanecían en la tribuna luego de que la policía iniciara un operativo para desalojar el estadio. Los vándalos de la barra del Rojo los atacaron y desnudaron a golpes.

En medio de todo el escándalo, el Ministerio de Seguridad de La Nación responsabilizó a la Aprevide y la Policía bonaerense, y el gobierno de Axel Kicillof apuntó contra la Conmebol e Independiente.

En un comunicado la Conmebol anunció la cancelación del encuentro y la derivación del caso a sus Órganos Judiciales. El partido no se reanudará y resta esperar las eventuales sanciones para, presumiblemente, ambos clubes.