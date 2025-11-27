Inter Miami vs. New York City, por la final de la Conferencia Este de la MLS: día, horario, TV y cómo ver online

El próximo sábado se disputarán las finales de conferencia de la Major League Soccer (MLS) y la primera de ellas que se desarrollará será la del Este con el Inter Miami de Lionel Messi vs. New York City cara a cara por un lugar en la definición del certamen. El partido está programado a las 20 (hora argentina) en el Chase Stadium y no se transmitirá en vivo por TV en la Argentina, pero se podrá ver en la plataforma digital AppleTV en la pestaña de MLS Season Pass. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.54 contra 5.56 que cotiza su derrota, es decir una alegría del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, llega a 4.95.

Las Garzas, con un plantel plagado de argentinos entre los que sobresalen Messi y Rodrigo De Paul, accedieron a la definición de la Conferencia Este por primera vez en su historia. En su camino a esa instancia, se ubicó tercero en la tabla de posiciones con 65 puntos gracias a 19 triunfos, ocho empates y siete derrotas. En la primera ronda de los playoffs el conjunto de Javier Mascherano necesitó de tres duelos para superar a Nashville, a quien goleó 4 a 0 en el último cotejo. En las semifinales de su región, en tanto, vapuleó a Cincinnati 4 a 0.

El elenco de la Gran Manzana, que tiene en su nómina a los argentinos Nicolás Fernández, Maximiliano Moralez, Julián Fernández y Agustín Okeda; se impuso a Charlotte 3 a 1 y a Philadelphia, el mejor equipo de la etapa regular, 1 a 0 en los anteriores cruces de playoffs de la Conferencia Este. A ambos los eliminó como visitante, por lo que su presencia en las semifinales es una sorpresa. En la primera fase fue quinto con 56 unidades conseguidas en 17 victorias, cinco igualdades y 12 caídas.

Inter Miami goleó a New York City en el último partido que disputaron entre sí, a fines de septiembre ELSA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Ambos equipos se enfrentaron dos veces esta temporada, en la etapa regular. Primero, igualaron 2 a 2 en Miami y, después, el 24 de septiembre pasado, fue goleada 4 a 0 de las Garzas en la Gran Manzana con un doblete de Messi.

Quien se imponga en el duelo avanzará a la final de la MLS y enfrentará al ganador del cruce entre San Diego y Vancouver, que se desarolla el mismo día pero a las 23 (hora argentina).