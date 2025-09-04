Italia vs. Estonia, por las eliminatorias europeas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Italia y Estonia se enfrentan este viernes en un partido correspondiente al Grupo I de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos necesitan el triunfo para no alejarse de los puestos de repechaje o, incluso, de clasificación directa. El encuentro está programado para las 15.45 (horario argentino) en el Gewiss Stadium de Bérgamo, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

La Azurra necesita volver a las bases. El tetracampeón del mundo (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006) no logró clasificarse a las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, por lo que está obligado, por historia y calidad del plantel, a conseguir su boleto para el próximo año. El combinado estonio, por su parte, sueña con jugar un Mundial por primera vez en la historia como país independiente, ya que solo participó 11 veces del certamen cuando formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Italia está obligada a clasificarse al Mundial 2026, tras dos ediciones consecutivas ausente OZAN KOSE� - AFP�

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 11 de noviembre de 2020, en el marco de un amistoso internacional. En aquella oportunidad, Italia se quedó con la victoria por 4 a 0 con un doblete de Vincenzo Grifo y sendas anotaciones de Federico Bernardeschi y Riccardo Orsolini. El último mano a mano oficial, en tanto, fue el 3 de junio de 2011, por las Eliminatorias para Brasil 2014: fue victoria de la Azurra por 3 a 0 como local.

Italia vs. Estonia: todo lo que hay que saber

Grupo I de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

Día : Viernes 5 de septiembre.

: Viernes 5 de septiembre. Hora : 15.45 (horario argentino).

: 15.45 (horario argentino). Estadio : Gewiss Stadium de Bérgamo, Italia.

: Gewiss Stadium de Bérgamo, Italia. Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

Italia vs. Estonia: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Bérgamo, Italia, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Italia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.09 contra los 37.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estonia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 12.37.