Jorge Sampaoli apeló a una frase icónica de Marcelo Bielsa para defenderse de las críticas por el mal momento que atraviesa Olympique de Marsella

El entrenador Jorge Sampaoli transita horas delicadas al mando de Olympique de Marsella. El equipo lleva tres partidos sin victorias, aparece muy lejos del líder Paris Saint-Germain en la tabla y la clasificación a la próxima Champions League está en riesgo. En ese contexto, el argentino es blanco de las críticas, y por eso salió a defenderse en la conferencia de prensa. Y apeló, sin dar nombres, a una frase que su coterráneo y ex DT de ese club Marcelo Bielsa pronuncia en el documental Ojos Rojos, que reflejó el paso del rosarino por la selección de Chile.

“A mí me gustaría que me quieran para ganar, no porque gané”, dijo Sampaoli, a quien los últimos resultados en la Ligue 1 le fueron esquivos y, así, la presión de los hinchas comenzó a sentirse, a pesar de que conservan el tercer lugar, el que lleva a la etapa previa a los grupos del torneo continental. Eso sí, perdió juego, puntos, confianza y quedó en una posición de riesgo: una unidad por debajo está Rennes, que ingresaría a la Europa League; a tres aparece el Racing de Estrasburgo, que ocupa el lugar que lleva a la etapa previa de ese certamen, y a cinco, Nantes y Losc, que están afuera de toda clasificación.

Los últimos resultados adversos cambiaron el humor de Jorge Sampaoli y de los hinchas con el DT OZAN KOSE - AFP

“Cuando llegué, el equipo iba undécimo. En toda la temporada fuimos segundos por encima de Lyon, Lille, Rens, Lens, equipos que estaban ya conformados. A mí, la adhesión popular particularmente no me genera, porque solamente te quieren cuando ganás. A mí me gustaría que me quieran para ganar, no porque gané. Y al grupo, también. Nosotros necesitamos hoy empuje, aliento. Creo que este grupo se lo merece”, amplió el entrenador, disgustado con los murmullos que crecen en forma inversamente proporcional al rendimiento de sus dirigidos.

Actualmente, Marsella está jugando los octavos de final de la Conference League, la tercera competencia internacional en importancia en Europa. Eliminado de la Europa League, los franceses se medirán como locales con Basel, de Suiza, por el encuentro de ida, este jueves. “Estamos terceros en la Liga y ahora jugamos instancias decisivas de la Conference League, donde sería bueno pelear el torneo internacional. A partir de ahora necesitamos estar juntos. Tenemos que potenciar este momento”, reclamó.

En la última conferencia de prensa, Jorge Sampaoli reclamó por apoyo en el momento que vive el equipo NICOLAS TUCAT - AFP

En 27 jornadas que se llevan disputadas de la Liga de Francia, el Olympique acumula 13 triunfos, 8 empates y 6 derrotas, de las cuales dos las sufrió en las últimas tres fechas.