Jorge Sampaoli: sin apoyo del plantel ni de los dirigentes, solo pelea por una millonaria indemnización de Sevilla

Durante su primera etapa en Sevilla, Jorge Sampaoli gestionó a mediados de 2017 su salida porque había recibido una propuesta irresistible, imposible de rechazar: dirigir al seleccionado argentino, en reemplazo del despedido Edgardo Bauza, cuyo crédito se consumió en ocho partidos.

En este segundo ciclo, la dinámica se invirtió: es el club andaluz el que quiere rescindir el vínculo con el entrenador de Casilda. Los flojos resultados y la resistencia que Sampaoli encuentra en algunos jugadores importantes del plantel son motivos suficientes para hacer un cambio. Este lunes, los dirigentes ya se reunieron y llegaron a un acuerdo para que José Mendilibar dirija la práctica del martes. Fuentes cercanas a Sampaoli le confiaron a este diario: “Estamos prácticamente afuera, no creo que la podamos pelear. Queda por resolver toda la parte legal”.

Sampaoli debe negociar la rescisión de un contrato con vigencia hasta junio de 2024 Soccrates Images - Getty Images Europe

Lo que resta por consensuar es la parte económica. Sampaoli firmó en octubre de 2022 un contrato hasta junio de 2024. La indemnización por despido supera los 10 millones de euros, una suma que Sevilla intenta reducir a la mitad debido a su delicada situación económica. La última Junta de Accionistas declaró un déficit de 24,8 millones de euros.

Sampaoli está sufriendo en carne propia la premonición que hizo el día que regresó a Sevilla: “Siempre dije que no quería volver a donde fui feliz para no encontrarme una sorpresa mala. Pero hay un montón de argumentos que me hacen pensar que esto se puede cambiar”. Antes de darle el sí a AFA para dirigir al seleccionado, el DT dejaba un balance global de 27 victorias, 12 empates y 14 derrotas (en la Champions League llegó hasta los octavos de final, donde fue eliminado por Leicester).

Marcos Acuña mantuvo un par de discrepancias con Sampaoli AP Photo - AP

La situación ahora del equipo es tan acuciante como ambivalente, ya que Sampaoli no consiguió alejar del equipo de los últimos puestos, situación en la que ya estaba cuando asumió. Tras la derrota 2-0 del domingo frente a Getafe, Sevilla se ubica 14°, a dos puntos de la zona del descenso. Sin embargo, en la Europa League, tras eliminar a Fenerbahce, se clasificó a los cuartos de final, donde le espera Manchester United. Para esos compromisos, Sampaoli ya no estará al frente. Su resumen estadístico es de 13 triunfos, seis empates y 12 derrotas. En ese trayecto acumuló un par de expulsiones por protestas a los árbitros.

Luego de la caída de hace 24 horas contra Getafe por 2-0, Sampaoli reconoció: “Estoy preocupado por cómo juega el equipo”. Consultado por si temía ser destituido, respondió: “Es algo que les corresponde a los demás, yo no puedo hacer nada sobre eso, solo me ocupo de que el equipo mejore”. El argentino ya había quedado en la cuerda floja cuando a principios de este mes Sevilla fue vapuleado con un 6-1 por Atlético de Madrid.

La derrota de Sevilla frente a Getafe

Las declaraciones públicas de algunos jugadores tampoco ayudaron a la estabilidad de Sampaoli. Marcos Acuña marcó varias disidencias. Durante un partido rompió de mala manera una hoja con indicaciones que le habían hecho llegar desde el cuerpo técnico.

Después de la goleada contra Atlético de Madrid, el “Huevo” Acuña expresó: “Los jugadores tenemos que entender qué necesitamos. Nos dan herramientas y no las entendemos, no sé. Hoy creo que sobrepasamos todos los límites. Jugamos muy mal y nos llevamos esta derrota”. El domingo, el arquero marroquí Bono cuestionó los planteos: “Tenemos que encontrar una forma de afrontar y jugar los partidos, y agarrarnos a eso. No entrar en una confusión, porque no sabés cómo jugar y dependés de la suerte. Acabás atacando y defendiendo con anarquía si no lo tenés claro”.

Además de Acuña, en el plantel están los argentinos Gonzalo Montiel, Alejandro “Papu” Gómez -después del Mundial solo disputó 19 minutos por una lesión en un tobillo-, Erik Lamela y Lucas Ocampos. En junio se incorporará Federico Gattoni, transferido por San Lorenzo en 1.500.000 dólares.

Erik Lamela hizo el gol del último triunfo de Sevilla por la Liga de España, ante Almería Fran Santiago - Getty Images Europe

Sentados a negociar el finiquito, tanto a Sampaoli como a los dirigentes les asiste una parte de razón. Una de las cláusulas para que continuara en la temporada 2023/24 estaba supeditada a conseguir la clasificación a alguna de las copas europeas, objetivo que ya parece inalcanzable. Pero Sampaoli, además de esgrimir la carta de que el equipo sigue vivo en la Europa League, puede señalar a los dirigentes por incumplimiento con la promesa de la llegada de seis o siete refuerzos importantes en el último mercado de enero. Las caras nuevas, de nivel medio, solo fueron tres: Loïc Badé, Pape Gueye y Bryan Gil; podría sumarse una cuarta con Ocampos, que volvió tras un préstamo en Ajax, donde nunca se adaptó.

La anterior experiencia europea de Sampaoli había sido en Olympique Marsella, al que llevó al segundo puesto de la Ligue 1 en la temporada pasada, detrás del campeón Paris Saint Germain. Conseguida la clasificación para la Champions League, Sampaoli pretendió refuerzos para encarar con aspiraciones la competencia europea. El dueño del club, el norteamericano Frank McCourt, y el director deportivo, el español Pablo Longoria, le dijeron que no había dinero. En desacuerdo, Sampaoli se fue. Al poco tiempo llegó gratis el chileno Alexis Sánchez, autor de 12 goles y una de las figuras de la actual Ligue 1.

Mientras Diego Simeone superó los 11 años en Atlético de Madrid, donde se apoderó del récord de partidos dirigidos que tenía Luis Aragonés, Sampaoli se convirtió en el tercer entrenador argentino que en esta temporada es despedido en España. Eduardo “Chacho” Coudet se desvinculó de Celta en noviembre pasado, mes en el que Jorge Almirón dejó Elche.

