Inter Miami está a las puertas de un nuevo título, que sería apenas el segundo de su corta historia tras la reciente obtención de la Leagues Cup 2023. Para conseguirlo, este miércoles deberá superar a Houston Dynamo en la final de la US Open Cup. Y la incógnita surge en torno a la presencia de Lionel Messi en el equipo titular. El capitán pidió el cambio ante Toronto el pasado 20 de septiembre y no fue convocado para el clásico ante Orlando City, ambos cotejos por la Major League Soccer (MLS), por una molestia muscular. Su lugar entre los once marcará no solo el esquema y la idea de juego de Inter, sino también de su rival de turno.

El astro rosarino salió lesionado a los 37′ del duelo que culminó con una goleada 4 a 0 ante los Toros Rojos y, como ocurre con cualquier cosa que se genera en torno a él, llamó la atención. No es frecuente que ‘Leo’ deje la cancha antes de tiempo y mucho menos en una primera etapa (de hecho no lo hacía desde 2018), por lo que la preocupación creció exponencialmente y de inmediato. Si bien al término del encuentro se lo vio con cierto fastidio, el DT de la franquicia, Gerardo Martino, le bajó el tono al estado de ánimo pesimista y aclaró que él mismo se quedó tranquilo tras hablar con Messi.

Lionel Messi pidió el cambio antes de que finalice el primer tiempo en el duelo ante Toronto CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la conferencia de prensa de este miércoles, en tanto, ‘Tata’ confirmó que finalmente el 10 pudo entrenarse junto al resto de sus compañeros en la última práctica, pero que recién definirá si juega desde el arranque horas antes de la final: “Mañana (por el miércoles) me sentaré con él, veré sus sensaciones y nos pondremos de acuerdo en lo que sea mejor para todos”, expresó el DT rosarino. ”Primero está el jugador, después la final y luego lo que se viene para el equipo. Esos son los tres puntos que tenemos que evaluar. Indudablemente estos interrogantes surgen porque se trata de él”, explicó.

Aunque no tiene una lesión grave, Messi acumula cansancio físico y no completa los 90 minutos de un partido desde el 3 de septiembre, cuando su equipo derrotó por 3 a 1 a Los Angeles FC en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la MLS. Desde entonces, jugó 89′ con la selección argentina ante Ecuador por las eliminatorias, fue desafectado del partido ante Bolivia, no fue convocado en la caída por 5 a 2 ante Atlanta United por la liga estadounidense, jugó como titular y pidió el cambio a los 37′ en el duelo ante Toronto. No formó parte del equipo que igualó 1 a 1 con Orlando City.

Lionel Messi ante Los Angeles FC, en el último partido en el que disputó los 90 minutos FREDERIC J. BROWN - AFP

Inter Miami vs. Houston Dynamo: todo lo que hay que saber

Final de la US Open Cup 2023.

Día : Miércoles 27 de septiembre.

: Miércoles 27 de septiembre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Árbitro : Jon Freemon.

: Jon Freemon. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

El calendario de Inter Miami en las próximas semanas

La seguidilla de compromisos del equipo presidido por David Beckham comenzó el sábado 16 de septiembre ante Atlanta United, en el que perdió por primera vez desde la llegada de Messi y Martino a la franquicia. Prosiguió con el triunfo por 4 a 0 ante Toronto y con el empate 1 a 1 frente a Orlando City como visitante y con la ausencia de ‘Leo’. La próxima parada será justamente este miércoles ante Houston Dynamo, en la final de la US Open Cup.

El exigente calendario de septiembre terminará el sábado 30 contra New York City, en condición de local. En octubre, Messi y todo el plantel de Inter Miami, deberán viajar a Chicago para visitar a Chicago Fire, el miércoles 4. Y por último, el sábado 7, antes de sumarse a la selección argentina para los partidos contra Paraguay (el 12 en el estadio Más Monumental), y Perú (el 17 en Lima), el rosarino volverá a enfrentarse a Cincinnati, rival al que eliminó por penales en las semifinales de la US Open Cup.