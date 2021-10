Kylian Mbappé acepta el sacrificio por la llegada de Lionel Messi: “Estoy de acuerdo en correr cuando él camina”

La entrevista que Kylian Mbappé le dio a L’Equipe entregó varias revelaciones. La más resonante de ellas fue la confirmación, por primera vez desde su voz, que pidió irse de PSG en el último mercado de pases. Una decisión, dijo, que tenía tomada incluso antes de saber que Lionel Messi llegaría al equipo. Sin embargo, otra frase pasó inadvertida y dice mucho de los sacrificios que deben hacerse en un grupo con tantas estrellas. Y tiene que ver con el desempeño del exjugador de Barcelona.

Para empezar, el atacante francés dejó bien en claro que su decisión de dejar el equipo la tomó mucho antes de que Paris Saint Germain anunciara la llegada de Messi. “Yo había tomado ya mi decisión y la había pensado muy bien”. Y aclaró: “¡Nunca lo imaginé viniendo aquí! Es uno de los pocos jugadores a los que puse en un cartel de ‘imposible que juegue con él’. Para mí, nunca se iba a ir de Barcelona”.

Messsi, Neymar y Mbappé; el tridente soñado de PSG

Al ser consultado sobre el despliegue que los jugadores hacen en el terreno de juego, se le marcó que el argentino muchas veces no corre como el resto, que transita la cancha en otro ritmo. Mbappé no sólo aceptó que eso ocurra, sino que justificó que sea él quien tenga que sacrificarse aún más para cubrirlo .

El esquema táctico que Mauricio Pochettino utiliza en la formación ofrece muchas variantes por la cantidad de figuras que tiene en el plantel, pero cada vez que quiere usar el tridente Neymar-Mbappé-Messi, debe reforzar el sector de la mitad de la cancha, con volantes con más propensión a la marca y al despliegue. La mayoría de las veces recurrió al senegalés Idrissa Gueye y al español Ander Herrera. Este último fue reemplazado cuando se recuperó de una lesión el italiano Marco Verratti, el motor parisino en el centro del campo.

Justamente ese es uno de los motivos por los que Leandro Paredes, más vinculado con la organización y la distribución, pero con menos quite, prácticamente no ha jugado en este arranque de temporada.

Pero incluso con todas esas variantes, todavía se genera un desequilibrio para lo importante que en el fútbol actual es presionar la salida del rival. Y ese es el motivo por el que Pochettino suele exigirle a Mbappé, de 22 años, que se entregue más a la hora de cubrir espacios que a Neymar (29) o a Messi (34).

Pese a ser una de las máximas figuras del fútbol mundial, Mbappé aceptó la nueva realidad, en una muestra de respeto por los antecedentes de su nuevo compañero. “Hay una jerarquía establecida. Cuando tenés a Messi sabés que tiene que hacer un poco menos para estar más lúcido. Yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi camina la cancha . No tengo ningún problema. ¡Nada más y nada menos estamos hablando de Messi!”, argumentó entre risas.

El enojo con Neymar, aclarado

Otro de los grandes temas de los últimos días fue una frase suya que fue captada por las cámaras de Canal+ en el banco de suplente, luego de ser reemplazado. Sobre el final del partido, y mientras charlaba con Gueye, le dijo con visibles muestras de enojo: “Ese ‘clochard’ no me la pasa”.

El enojo de Mbappé con Neymar

La palabra clochard puede tener muchas interpretaciones, pero ninguna positiva. Es un insulto para decir vago o payaso. Lejos de eludir la polémica, Mbappé reconoció que se estaba refiriendo al brasileño. “Sí, es cierto. Lo llamé ‘clochard’ a Neymar porque no estaba contento con un pase. Son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Por eso, justo después, cuando estalló, lo llamé para hablarle al respecto. Esto sucede porque queremos ganar. Eso es todo, no hay problema”.

Y continuó: “Lo que no puede haber es rencor. Los dos hablamos, yo respeto al hombre y jugador que es. Admiro quién es, en ese momento no estaba contento porque no me pasó el balón, también ha sucedido el revés”, concluyó.