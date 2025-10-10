LA NACION

La emoción de Ignacio Russo: lloró durante el minuto de silencio por su padre y después hizo el primer gol de Tigre

Luego del velatorio en la Bombonera, el delantero partió esta mañana hacia Rosario, donde juega contra Newell’s; se quebró y fue aplaudido por sus compañeros y rivales

Ignacio Russo, el hijo de Miguel Russo, convirtió un gol y mostró el tatuaje en honor a su papá@catigreoficial

Horas después del velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera, su hijo Ignacio partió de forma inmediata hacia Rosario. El futbolista de Tigre no quiso estar ausente en el partido contra Newell’s de esta tarde, pese a que el club le había ofrecido que se tomara el tiempo de descanso que considerara. Pero el goleador de 24 años decidió estar junto a sus compañeros, a pesar del momento de dolor, sintió que su padre hubiese querido que se presentara a jugar: “Voy a jugar, él hubiese querido eso. Si no, se levanta y me caga a puteadas”, había dicho el jueves. Lo ersperaban emociones fuertes...

En la previa del enfrentamiento contra el clásico rival de Rosario Central (equipo en el que se formó, del que su padre era ídolo), los jugadores brindaron un minuto de silencio para el reconocido e histórico entrenador del fútbol argentino, que dirigió a Boca. Fue entonces que Ignacio Russo se quebró frente a sus compañeros, sus rivales, y la hinchada de Newell’s. Se puso de rodillas, mientras intentaba aguantar las lágrimas y sus compañeros intentaban contenerlo.

Russo murió el pasado miércoles tras una serie de complicaciones de salud que sufrió luego de batallar durante más de ocho años contra el cáncer. Un velorio abierto al público se llevó adelante el jueves y continuó este viernes por la mañana, aunque cerrado para sus seres queridos.

Todas esas emociones quedaron al descubierto con el llanto de Ignacio, que antes había sido abrazado por sus compañeros y rivales, antes del cominezo del partido. Y cuando la pelota echó a rodar, fue protagonista. Tanto que a los 21 minutos anotó el primer gol del partido, luego de capturar un pase de David Romero y definir con el arco vacío, lejos de la salida de Williams Barlasina. Enseguida, todos sus compañeros fueron a abrazarlo, minetras Russo ni siquiera intentaba disimular un llanto incontenible. Era su gol número cuatro en el Clausura: ninguno tan emotivo como el de hoy.

En el festejo, Ignacio se levantó la camiseta blanca y señaló el tatuaje que lleva debajo del pecho: “Todo se cura con amor”, se lee. Un mensaje emotivo: esa frase la había pronunciado su papá en Colombia, cuando se consagró campeón con Millonarios, en 2017, refiriéndose a su lucha contra el cáncer de próstata que atravesaba. Esas palabras, pronunciadas en una conferencia de prensa, rebotaron una y otra vez en estos días, en los homenajes que Miguel recibió. Viven para siempre en el cuerpo de su hijo.

