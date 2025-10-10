La emoción de Ignacio Russo: lloró durante el minuto de silencio por su padre y después hizo el primer gol de Tigre
Luego del velatorio en la Bombonera, el delantero partió esta mañana hacia Rosario, donde juega contra Newell’s; se quebró y fue aplaudido por sus compañeros y rivales
- 3 minutos de lectura'
Horas después del velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera, su hijo Ignacio partió de forma inmediata hacia Rosario. El futbolista de Tigre no quiso estar ausente en el partido contra Newell’s de esta tarde, pese a que el club le había ofrecido que se tomara el tiempo de descanso que considerara. Pero el goleador de 24 años decidió estar junto a sus compañeros, a pesar del momento de dolor, sintió que su padre hubiese querido que se presentara a jugar: “Voy a jugar, él hubiese querido eso. Si no, se levanta y me caga a puteadas”, había dicho el jueves. Lo ersperaban emociones fuertes...
En la previa del enfrentamiento contra el clásico rival de Rosario Central (equipo en el que se formó, del que su padre era ídolo), los jugadores brindaron un minuto de silencio para el reconocido e histórico entrenador del fútbol argentino, que dirigió a Boca. Fue entonces que Ignacio Russo se quebró frente a sus compañeros, sus rivales, y la hinchada de Newell’s. Se puso de rodillas, mientras intentaba aguantar las lágrimas y sus compañeros intentaban contenerlo.
LA EMOCIÓN DE NACHO RUSSO EN EL MINUTO DE SILENCIO POR MIGUEL ÁNGEL, SU PADRE.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025
📺 #ESPN pic.twitter.com/1ZxQeLNqtS
Russo murió el pasado miércoles tras una serie de complicaciones de salud que sufrió luego de batallar durante más de ocho años contra el cáncer. Un velorio abierto al público se llevó adelante el jueves y continuó este viernes por la mañana, aunque cerrado para sus seres queridos.
EMOCIÓN A FLOR DE PIEL: Nacho Russo, conmovido en el minuto de silencio por la muerte de su padre en la previa de Newell's vs. Tigre por la fecha 12 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/YzSt8qjpfr— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025
Todas esas emociones quedaron al descubierto con el llanto de Ignacio, que antes había sido abrazado por sus compañeros y rivales, antes del cominezo del partido. Y cuando la pelota echó a rodar, fue protagonista. Tanto que a los 21 minutos anotó el primer gol del partido, luego de capturar un pase de David Romero y definir con el arco vacío, lejos de la salida de Williams Barlasina. Enseguida, todos sus compañeros fueron a abrazarlo, minetras Russo ni siquiera intentaba disimular un llanto incontenible. Era su gol número cuatro en el Clausura: ninguno tan emotivo como el de hoy.
¡¡EL MEJOR HOMENAJE DE TODOS!! Gol de Nacho Russo ante Newell's y emoción del delantero de Tigre.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025
📺 #ESPN pic.twitter.com/CDj9sNrDAN
En el festejo, Ignacio se levantó la camiseta blanca y señaló el tatuaje que lleva debajo del pecho: “Todo se cura con amor”, se lee. Un mensaje emotivo: esa frase la había pronunciado su papá en Colombia, cuando se consagró campeón con Millonarios, en 2017, refiriéndose a su lucha contra el cáncer de próstata que atravesaba. Esas palabras, pronunciadas en una conferencia de prensa, rebotaron una y otra vez en estos días, en los homenajes que Miguel recibió. Viven para siempre en el cuerpo de su hijo.
EMOCIONANTE FESTEJO DE NACHO RUSSO EN SU GOL ANTE NEWELL'S CON DEDICATORIA PARA SU PAPÁ. pic.twitter.com/05rNhdaBTK— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Miguel Angel Russo
Llamativa omisión. La respuesta irónica de Verón ante el video de la AFA que omitió una etapa clave en la carrera de Russo
Construir desde el dolor. Cómo sigue Boca sin Russo: la planificación del trabajo y la exigencia de mirar hacia adelante
Ejemplo. La corona de flores de que le mandó River a Russo y que sorprendió a todos por los colores
- 1
Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: dia, horario, TV y cómo ver online
- 2
Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer
- 3
Miguel Russo y Rosario Central: una historia de amor para toda la eternidad
- 4
De qué murió Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca