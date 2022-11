La hora de la verdad: el Messi más salvaje sale de cacería por última vez

escuchar

Se termina el tiempo de los cálculos y las especulaciones: comienza el Mundial para la Argentina. Otra ilusión, la de un país que estará desde las 7 de la mañana de este martes pegado a los televisores y la de Lionel Messi, que encontró las palabras para compartir su obsesión: “Será la última chance de lograr el máximo deseo que tengo desde siempre”. Argentina – Arabia Saudita y los mejores pronósticos para el primer paso. Messi en su mejor versión camino a los 36 años, salvaje, predador, cerebral. Más líder que nunca.

La mesura la propuso Lionel Scaloni: “Que quede claro que bajo ningún concepto estamos obligados a ganar una Copa del Mundo. Para nada”, advirtió y tomó distancia. Y tiene razón: para qué espiar el futuro. ¿El primer equipo de la selección en el Mundial? Vamos juntos: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico; Di María, De Paul, Paredes y Papu Gómez; Messi y Lautaro Martínez.

Inglaterra, la locomotora

En la segunda jornada de la Copa apareció una locomotora. Sí, Inglaterra. Debut demoledor, aplastó a Irán por 6 a 2 y sin tantos de Harry Kane, que tiene un radio de acción más amplio y generoso que el de un simple goleador. ¿Inglaterra es candidato? Demasiado pronto para hacer sentencias, porque además conviene no perder de vista la tibieza del rival. Eso sí, un equipo que echa mano desde el banco a jugadores como Foden, Grealish y Rashford es, como mínimo, peligrosísimo.

Pero no nos vayamos de este partido sin detenernos en dos detalles: finalmente Kane, como capitán, no jugó con el brazalete multicolor con la inscripción “One love”, advertido de posibles sanciones por parte de la FIFA, pero sí, en su cinta, se pudo leer “No a la discriminación”. Y mientras sus compañeros expresaron su descontento arrodillándose unos segundos antes del partido, los jugadores de Irán directamente no cantaron el himno, en una señal de apoyo a las protestas que sacuden la República Islámica desde el fallecimiento de la joven Mahsa Amini. “Las condiciones en nuestro país no son adecuadas. Nuestra gente no es feliz. La gente tiene que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios”, dijo el capitán, Ehsan Hajsafi.

La victoria de Países Bajos, el empate de Gales

El día 2 del Mundial trajo más goles. Se terminaba Países Bajos – Senegal sin gritos…, pero el equipo de Van Gaal logró romper el partido con Senegal cuando quedaba un puñado de minutos. Los africanos no llegaron a reponerse tras el mazazo que significó perder a su estrella, Sadio Mané, que tuvieron que digerir que su arquero, Edouard Mendy, del Chelsea, cometiera dos errores, que Países Bajos cambió por gol.

Y el último juego en Doha encerraba una historia especial.

Alguna vez, el ‘viejo’ George Weah dijo: “Gané títulos y hasta un Balón de Oro. Luego regresé para ser presidente de mi país, Liberia. Pero me faltó jugar un Mundial. Tal vez mi hijo cumpla su sueño y me lo cumpla a mí”… Deseo cumplido: Tim, su hijo, lo hizo. Nació en Brooklyn, tiene 22 años y doble nacionalidad: norteamericana y francesa. Pero en Liberia lo gritó un padre, un presidente y una nación. Aunque Gareth Bale impidió la fiesta completa: empató Gales, de penal, cuando quedaban diez minutos. Desde 1958 que Gales no participaba en un Mundial y claro, el gol de bienvenida después de 64 años lo tenía que hacer Bale.

