Se acerca una competencia clave para la selección argentina Sub 23 y en ese contexto, su entrenador Javier Mascherano dejó una frase que puede dar que hablar respecto del posible equipo olímpico, en caso de que la Albiceleste consiga la clasificación para los Juegos de París 2024, en el torneo que se realizará en Venezuela desde este sábado.

En una entrevista con DSports Radio, Mascherano habló de lo que viene en el seleccionado argentino y soltó una frase inesperada: “Si todo sale bien en el Preolímpico, ojalá que Scaloni pueda dirigir la selección en los Juegos Olímpicos de París. Eso nos permitiría saber qué sigue hasta 2026″, expresó el exvolante.

Javier Mascherano y Lionel Messi Prensa AFA

El lunes comenzó la última semana de preparación del seleccionado Sub 23 rumbo al torneo Preolímpico, que se disputará en Venezuela desde el 20 de enero, y que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. En la previa del debut del próximo domingo ante Paraguay, Mascherano planteó esa posibilidad.

En línea con esto, y frente a la hipótesis de que el entrenador campeón del mundo dé un paso al costado luego de la disputa de la Copa América de los Estados Unidos, el exvolante de Barcelona aseguró que no tiene como objetivo dirigir a los mayores. “No soy el indicado y no sé si soy el idóneo. Mi objetivo es clasificar a la Sub 23 a los Juegos Olímpicos y dirigir la próxima Sub 20″, afirmó Mascherano.

Si Argentina consigue una de las dos plazas para ir en busca de la tercera medalla dorada en París, el “Jefecito” reiteró que también están abiertas las puertas del conjunto olímpico para Lionel Messi y Ángel Di María. “Leo y Ángel se ganaron la posibilidad de elegir. Si ellos quieren jugar, lo pueden hacer”, dijo el exjugador que estuvo en las conquistas de Atenas 2004 y Beijing 2008.

Una charla entre Lionel Messi y Javier Mascherano, que compartieron varias temporadas en la selección y en Barcelona Natacha Pisarenko - AP

En los últimos días, el seleccionado Sub 23 sufrió la baja del defensor Julián Malatini, quien fue transferido de Defensa y Justicia a Werder Bremen, de Alemania, y su nuevo club no lo cederá para el torneo. Sobre lo sucedido con el marcador central, dijo: “No comparto la decisión que tomó Julián. Nos sorprendió porque no sabíamos nada. Nos dijo que era una gran oportunidad y decidió irse”, se lamentó el DT que ahora tendrá a disposición 22 de los 23 futbolistas que permite el reglamento, ya sin tiempo para poder reemplazar al zaguero. Justamente, Malatini fue presentado el martes como nuevo jugador de Werder Bremen. “El sueño de todo futbolista de Sudamérica es poder jugar en Europa. Después de enterarme del interés del Werder, inmediatamente tuve claro que quería aprovechar esta oportunidad. La Bundesliga es una de las ligas más importantes del mundo”, expresó Malatini.

En un contexto similar, el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, aceptó el martes que hay un fuerte interés de Bologna por Santiago Castro, y anticipó que el delantero podría salir del seleccionado Sub 23 si el club italiano ejecuta la cláusula de rescisión. “No sé si Mascherano está al tanto de la negociación, pero si Bologna lo compra, no sé si Santi tendrá que renunciar a la selección”. La intención de Berlanga era retenerlo “hasta junio o julio, por un tema deportivo”. Sin embargo, ante la negativa del conjunto de Liniers, la entidad italiana estaría dispuesta a ejecutar la cláusula de rescisión de 10 millones de euros para llevárselo de inmediato.

Javier Mascherano, ante un torneo decisivo para su futuro FABIAN MARELLI

La otra decisión que tomó Mascherano antes de entregar la lista definitiva fue la citación de Claudio Echeverri, la joya de River recientemente vendida a Manchester City, como reemplazante del lesionado Pedro de La Vega. “Teníamos las opciones de Ramiro Enrique y Facundo Farías, pero nos decidimos por Echeverri porque no teníamos un jugador con su perfil”, explicó sobre la sorpresiva convocatoria al juvenil, de 18 años, que estaba cumpliendo la pretemporada con el Millonario en los Estados Unidos.

Amistosos en China

La Asociación del Fútbol Argentino anunció el martes que el seleccionado nacional jugará dos amistosos en China en la próxima fecha FIFA de marzo, pero no confirmó los rivales. Luego de la reunión entre el presidente Claudio Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni, se confirmó que los campeones del mundo volverán a China para afrontar la primera serie de amistosos del año que servirán de preparación para la Copa América de los Estados Unidos. La organización de los partidos estará a cargo de la Compañía de inversión South Gilmore, cuyos directivos pasaron por el predio Lionel Andrés Messi para rubricar el acuerdo.

Se prevé que uno de los dos partidos sería ante el combinado local, que actualmente está en competencia en la Copa Asia que se juega en Qatar, y otro frente a un rival europeo. La fecha FIFA de marzo será entre el 18 y el 26, y luego habrá otra ventana poco antes de la Copa América, entre el 3 y el 11 de junio.

