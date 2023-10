escuchar

La doble fecha de Eliminatorias de octubre entraña un desafío para Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina. No tendrá a su as de bastos en el ataque, Ángel Di María. Ni tampoco a hombres de recambio como Ángel Correa y Paulo Dybala. Lionel Messi, el as de espadas, llega con apenas media hora de fútbol competitivo y una molestia en el posterior derecho que lo marginó durante 17 días. La crisis de lesionados le abre una puerta en el equipo a un juvenil que pide pista hace más de un año y que ya fue blindado por la AFA: Alejandro Garnacho.

El último partido de la selección fue en la altura de La Paz. Messi, aunque viajó, estuvo de civil y como “auxiliar” en el banco de suplentes argentino. Scaloni se encomendó entonces a Di María para atacar junto a Julián Álvarez (el 9) y a Nicolás González. Ahora, Fideo se recupera en Portugal de una lesión. Y la Pulga no estará al 100%, más allá de sus ganas de jugar siempre con la camiseta albiceleste. Garnacho, desequilibrante en el uno contra uno en tres cuartos de cancha, bien puede ser un arma letal para la Argentina. Y todo hace pensar que el jovencito de Manchester United tendrá minutos en el Monumental o en el estadio Nacional de Lima.

Alejandro Garnacho, en acción frente a Bolivia en el partido por Eliminatorias que supuso su debut en un partido oficial con la selección AIZAR RALDES - AFP

Garnacho aterriza en Ezeiza sumando horas de vuelo en la cancha, un gol a Crystal Palace por la Copa de la Liga y su flamante paternidad. Hace seis días, el futbolista y su pareja, la influencer española Eva García, le dieron la bienvenida a Enzo, su primogénito. “Enzo Garnacho García 04/10/23″ , escribió la madre en su perfil de Instagram. El posteo, que incluía cuatro fotos de la criatura y de los padres, recibió varios comentarios de campeones del mundo. “Felicitaciones, chicos”, respondió Enzo Fernández. “Felicitaciones guachos”, les escribió Ángel Di María, junto a un corazón.

Con contrato renovado hasta 2028, Garnacho se perdió el Mundial Sub 20 que se realizó en la Argentina. Pero tenía la promesa de su entrenador, el neerlandés Erik ten Hag, de que gozaría de minutos en el primer equipo de Manchester United. El DT cumplió : Garnacho lleva 201 minutos distribuidos en seis partidos de Premier League. Además, suma otros 90 en el partido de la Copa de la Liga ante Crystal Palace y 31 minutos distribuidos en dos encuentros en la Champions League.

La publicación de Alejandro Garnacho en Instagram junto a su hijo Enzo Instagram: @garnacho7

“Es ilusionante, al igual que otros chicos que tenemos”, había dicho Scaloni, entrenador de la selección argentina, después de convocar al joven argentino para jugar con Australia en Pekín. “La idea es hacerlo jugar, que disfrute de minutos y ver cómo se asocia con sus compañeros”, adelantó. Garnacho sumó minutos con la selección en aquella gira: 16 contra los oceánicos y 30 contra Indonesia. Y luego otros cinco minutos en el 3-0 ante Bolivia.

La palabra clave para definir a Garnacho en el equipo campeón del mundo es “ilusión” . El cuerpo técnico es consciente de que tienen que llevar de a poco al joven nacido en Madrid hace 19 años, pero también saben que se trata de un futbolista con un talento enorme, que puede desequilibrar por cualquiera de las dos bandas (sobre todo, por la izquierda), y que tiene la capacidad para abrir algún partido que se presente muy trabado y sin espacio para el talento individual. En este sentido, la férrea defensa paraguaya puede ser una presa ideal para las endiabladas gambetas del juvenil argentino. La decisión, como siempre, será de Scaloni.

Messi, la incógnita

La delantera es la línea del equipo argentino más complicada por las lesiones. La defensa sale de memoria: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña. Algo parecido sucede con la mitad de la cancha, la sala de máquinas del campeón del mundo: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. ¿Y arriba? La solución que aparece en el horizonte es Lionel Messi-Lautaro Martónez o Julián Álvarez-Nicolás González . Contra Ecuador en el Monumental, de hecho, Scaloni empezó con Lautaro de 9.

La Pulga llegó al predio que llega su nombre con apenas media hora de fútbol con la camiseta de Inter Miami. Fue en la derrota del sábado frente a Cincinnati por la MLS. Esa caída hizo que los de la Florida quedaran eliminados de la lucha por los playoffs. Así, el rosarino no tendrá que volar de regreso a Estados Unidos desde Lima con la obligación de jugar frente a Charlotte. Su equipo ya no pelea por nada.

El juvenil Alejandro Garnacho junto a Lionel Messi durante un entrenamiento en la AFA Instagram Alejandro Garnacho

La incógnita es el verdadero estado físico (y futbolístico) de Messi. El sábado se lo vio falto de distancia y algo desconectado de sus compañeros. Recién en los últimos minutos, y ante la inminencia de la derrota, se comprometió un poco más con el juego. Pidió la pelota y tuvo un par de remates desde afuera del área. Pero este Messi 2023 está lejos de ser ese gambeteador explosivo que era hace unos años . Y apela mucho menos al uno contra uno que antes. Ahora, Messi descarga. O busca compañía.

En este sentido, no hay muchos futbolistas en la nómina de Scaloni que puedan disfrazarse de Messi. Está claro que se trata de un fuera de serie y todos lo saben, pero la Pulga también tiene tareas asignadas cuando el equipo ataca. “Seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos”, dijo la Pulga luego de anotar el gol del triunfo ante Ecuador en el Monumental. La sucesión está abierta. Sin Dybala (lesionado), ni Papu Gómez (no fue convocado desde Qatar 2023), se abre la carrera por esos minutos que el rosarino no juegue. Ante Paraguay y Perú, Garnacho parece ser el máximo candidato.

