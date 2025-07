La reacción de Alphonso Davies al ver la grave y dolorosa lesión de su compañero Jamal Musiala

La imagen es impactante. Jamal Musiala, jugador del Bayern Munich, avanzaba sobre el área chica cuando Donnarumma, arquero del Paris Saint-German (PSG), tomó la pelota con sus manos para evitar un gol en cuartos de final del Mundial de Clubes. Fue entonces que el tobillo de Musiala quedó atrapado bajo el cuerpo del italiano. Segundos después, cuando se liberó, se pudo ver la grave y dolorosa lesión que Musiala sufrió sobre su tobillo izquierdo.

Alphonso Davies, defensor del Bayern, se encontraba transmitiendo en vivo cuando el hecho ocurrió. “Oh, por Dios, no, no, no, por favor, no”, gritó, mientras se tiraba al piso desde su silla, completamente conmocionado.

Jamal Musiala del Bayern es sacado de la cancha en camilla tras lesionarse en el partido contra el Paris Saint-Germain en los cuartos de final del Mundial de Clubes (AP Foto/Brynn Anderson) Brynn Anderson - AP

El canadiense realiza transmisiones a través de su canal de Twitch cuando el equipo alemán juega la competencia, de la cual quedó afuera por una lesión. Davies sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante la victoria de Canadá por 2-1 frente a Estados Unidos por la Liga de las Naciones de la Concacaf.

El canadiense debió operarse y su recuperación demanda varios meses, lo que hizo que se perdiera el resto de la temporada y el Mundial de Clubes. Su lesión generó una fuerte polémica cuando su agente, Nedal Househ, emitió un comunicado donde responsabilizaba a la Federación Canadiense de Fútbol y al técnico Jesse Marsch por lo sucedido.

Según Househ, el lateral izquierdo ya arrastraba la lesión desde el partido de semifinales ante México y no estaba previsto que jugara ante el seleccionado norteamericano.

El dolor de Alphonso Davies al lesionarse en el partido frente a Estados Unidos

Davies sufrió una dura lesión que le produjo un fuerte dolor. Capaz por ello es que empatizó todavía más con la situación de su compañero, Jamal Musiala.

La lesión de la joven promesa ocurrió durante un ataque del conjunto alemán y provocó la conmoción de los jugadores y espectadores. Los futbolistas se acercaron rápidamente al jugador, que se retorcía de dolor en la cancha. Sus compañeros se agarraron la cabeza, en shock por lo ocurrido. Donarumma, responsable involuntario de la lesión, también se tomó la cabeza. Segundos después rompió en llanto.

Los jugadores conmocionados por la lesión (AP Photo/Mike Stewart) ap - AP

Musiala es una de las grandes apariciones del fútbol alemán de los últimos años. El jugador de 22 años se formó en el fútbol juvenil de Inglaterra, primero en Southampton y luego en Chelsea. El Bayern Munich lo compró en 2019, a cambio de 200.000 euros. Debutó en la primera el 20 de junio de 2020, en un partido de la Bundesliga frente a Friburgo.

“Jamal Musiala tiene que ser sacado del campo tras una grave lesión. ¡Estamos contigo, Jamal!“, escribieron en la cuenta oficial de X del Bayern Munich.