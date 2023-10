escuchar

La selección argentina se entrenó este domingo con la mira puesta en el partido del martes próximo con Perú, en Lima (desde las 23 hora de nuestro país), por la cuarta fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026. La gran duda que mantiene Lionel Scaloni (y que no siente la necesidad de disiparla ahora) es si Lionel Messi será titular. Hasta aquí el campeón del mundo tiene puntaje ideal, con tres partidos ganados sobre tres jugados.

El capitán argentino estuvo presente en el entrenamiento en el predio de la AFA que lleva su nombre en Ezeiza, enfocado en el siguiente partido por las Eliminatorias Sudamericanas. Se sabe que a Messi lo llevan con cuidado luego de un mes de poca actividad futbolística por resentirse de un desgarro en el isquiotibial derecho.

Inició Messi su tarea en el gimnasio y luego pasó al campo de juego, donde se realizaron ejercicios tácticos sin oposición pero ensayando conceptos para aplicar ante Perú.

Lionel Scaloni dando indicaciones en un entrenamiento de la selección en Ezeiza @Argentina

Messi participó en los últimos 38 minutos de la victoria sobre Paraguay (1-0) el jueves en el Monumental, luego de iniciar el partido en el banco de suplentes, una medida que el DT Lionel Scaloni tomó de forma consensuada con el jugador.

El campeón del mundo en Qatar 2022 llegó al partido con Paraguay con apenas 37 minutos disputados ante Toronto y 35 frente a Cincinnati desde su anterior presentación con Argentina, el 7 de septiembre en la victoria con Ecuador (1-0), decretada con un gol suyo de tiro libre. Esa noche en el Monumental, Messi salió a punto de cumplirse el tiempo reglamentario con una leve molestia, por la que se resolvió no arriesgarlo con Bolivia, aunque el 10 igual tuvo el gran gesto de viajar a La Paz con sus compañeros y ocupar un lugar en el banco de suplentes.

El dolor que arrastraba se agravó en el primer partido jugado con Inter Miami, el 21 de septiembre, y desde entonces se perdió los cuatro compromisos más inmediatos, entre ellos, la final de la US Open Cup, que su equipo perdió con Houston Dynamo. “Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. Sigo pensando que es esto, no una nueva lesión. No creemos que sea nada importante en términos de lesiones. Tenemos que ir día a día y esperar el parte médico”, afirmaba Tata Martino sobre la molestia que la Pulga sufre en el isquiotibial de la pierna derecha

Lautaro Martínez, un delantero que quiere romper su racha negativa volviendo a convertir goles ante Perú @Argentina

En su paulatino plan de rehabilitación, Messi volverá a sumar minutos en el Estadio Nacional de Lima, pero resta saber si lo hará como titular o nuevamente desde el banco. Esa decisión será otra vez conversada entre el director técnico y el jugador durante la práctica de este lunes, que fue programada para las 10.

En el ensayo táctico de este domingo, Scaloni ubicó el mismo equipo que arrancó jugando ante Paraguay, pero luego también probó agregando a Lionel Messi junto con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el doble 9 que se entendió muy bien el jueves pasado pese a que no pudieron convertir goles. Más allá de que si Messi es titular podría salir Julián Alvarez, también podrían seguir los dos centrodelanteros y dejarle su lugar Nicolás González. En ese caso, el esquema podría ser con un 4-3-1-2 o con Messi jugando como delantero con Lautaro en un 4-4-2 y con Julián jugando por un costado.

Como sucedió en los días previos al primer compromiso de la doble fecha de las Eliminatorias, pasará por determinar si Messi está en condiciones de ser titular aunque todo indica que sería desde el banco nuevamente. El probable equipo para jugar en Perú sería con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, Nicolás González, Julián Álvarez o Messi y Lautaro Martínez.

LA NACION