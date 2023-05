Las perlas de la fecha 18 de la Liga Profesional: del debut que no fue del juvenil de 17 en Racing y el pedido de “perdón” de Penel al gol de papi fútbol de Talleres

escuchar

Uno de los hechos curiosos de la 18 fecha de la Liga Profesional fue el debut que no fue de Tomás Pérez, delantero de Racing. El juvenil de 17 años había recibido las indicaciones desde el banco, el cartel del cuarto árbitro se levantó con su número 28 de camiseta para hacer la modificación por Emiliano Saliadarre y el juez principal Sebastián Zunino había autorizado el cambio, pero cuando Pérez estaba a punto de poner un pie dentro de la cancha, se empezaron a escuchar los gritos de Fernando Gago y Federico Insua: “Pará, no, no, no”.

El entrenador de Racing y su ayudante de campo resolvieron segundos antes modificar el cambio. ¿Qué pasó? “Tomás jugó ayer en reserva y al ser menor, necesita tener un día de descanso. En la previa del partido yo saqué la cuenta y me daba. Justo cuando iba a hacer el cambio me avisaron que no podía jugar. Fue un error de comunicación”, explicó el entrenador.

TOMÁS PÉREZ, 17 AÑOS, RACING... ¡Y UN FALSO DEBÚT! Gago explicó porque tuvo que frenar el cambio del juvenil de la Academia... ¡Un error de cálculo!



Tomás Pérez, que se desempeña como centrodelantero en la reserva de Racing, iba a ingresar junto a Emiliano Saliadarre a los 43 de la segunda etapa, en busca de conseguir la victoria. Sin embargo, uno de los colaboradores de Racing le advirtió a Gago que el jugador no podía entrar por la mencionada cuestión reglamentaria y modificaron la sustitución. Al final, Gago resolvió que terminara ingresando Emiliano Insua en lugar de Santiago Quirós (20 años), que fue titular ante Defensa y Justicia como segundo marcador central.

La particularidad fue que Pérez había sido protagonista en el triunfo de la reserva de Racing ante Defensa y Justicia por 2-1. El 9 había ingresado el sábado a los 38 minutos del segundo tiempo: Racing perdía por la mínima y en 5 minutos Tomás Pérez apareció para convertir el 1-1 de cabeza. Sobre el final, La Academia logró imponerse con un gol de Agustín Ojeda.

La roja a Larrosa

Godoy Cruz perdió ante Newell’s 2-0. Un gol de penal en el primer tiempo y el otro en tiempo de descuento, pero en el medio se dio una situación curiosa con Enzo Larrosa. El delantero uruguayo, de 22 años ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo en lugar del lateral derecho Lucas Arce para buscar el empate (el Tomba perdía 0-1), pero estuvo en el campo de juego apenas... tres minutos. ya que se fue expulsado a los 35. Vio la roja directa por último recurso, por cortar con falta un contraataque que, muy probablemente iba a terminar en gol del equipo de Gabriel Heinze. La decisión tomada por el árbitro Silvio Trucco fue correcta.

El pedido de “perdón” de Penel

Faltaba poco para el final de un partido muy parejo, en el que tanto Gimnasia como Sarmiento, con muchas urgencias por sumar puntos para ganar tranquilidad en las tablas de la Liga Profesional, se encaminaban a un empate en cero. Sin embargo, una acción elaborada por el Lobo a partir de un tiro de esquina terminó en gol de Felipe Sánchez que hizo estallar al bosque platense. Sin embargo, en medio de la alegría de los locales, el árbitro Ariel Penel recibió el llamado desde el VAR -a cargo de Diego Abal- y luego de un rato de deliberaciones le indicaron que anulara el tanto por un supuesto offside. Finalmente, el partido terminó 0 a 0 y en todo el mundillo futbolero comenzó a hablarse de la acción de la controversia.

¿Qué vio el VAR para anular un gol que a simple vista estaba bien cobrado? Hasta el momento nadie lo sabe. Todo se originó en un tiro de esquina sobre la derecha del ataque de Gimnasia. La pelota la pusieron en juego dos hombres del equipo local, y en lugar de lanzar el centro al área, decidieron derivarla hacia atrás. Tras una sucesión de pases, un centro al área chica pasó por entre varias piernas y le llegó al zaguero central Felipe Sánchez, cuyo remate pegó en el palo antes de ingresar en el arco.

LA POLÉMICA DEL PARTIDO: Sánchez le daba el triunfo a Gimnasia ante Sarmiento, pero el VAR decidió anularlo por fuera de juego en el inicio de la acción.



¿Qué te parece?



Tras el encuentro el árbitro, Ariel Penel, citó al director técnico de Gimnasia, Sebastián Romero, para dar explicaciones sobre la acción de la polémica. Penel se retiró del Bosque acompañado por la policía y rodeado de periodistas ante quienes hizo una confesión: “Nos equivocamos, cometimos un error, pero no venimos a perjudicar a nadie. Le pedimos disculpas al presidente (Mariano Cowen) y a (Sebastián) Romero, sé que no les alcanza pero nadie lo hace a propósito. Insisto nadie quiere perjudicar a ningún equipo, admitimos nuestra equivocación y ya no se puede volver atrás”, dijo el juez del partido ante Sarmiento.

“Hablamos con Abal, reconoce su error, pero ahora ya está. Nos vamos con mucha bronca y calentura. Fue un partido difícil y nos sacaron los tres puntos”, sintetizó Chirola Romero, el entrenador del Lobo.

Ramón Sosa, delantero de Talleres que anotó el gol de la victoria ante Argentinos Prensa Talleres

El golazo de Sosa de papi fútbol

Ramón Sosa está en un gran momento. El delantero que llegó de Gimnasia antes de este torneo está siendo una de las figuras de Talleres de Córdoba, que este domingo le ganó a Argentinos Juniors 1-0 y todavía sueña con darle pelea a River en la Liga Profesional.

La jugada del gol tuvo triangulaciones, toques de primera, un gran pase filtrado de Michael Santos para la asistencia de Valoyes y la definición de Sosa, tras recibir el pase de su compañero, que le dijo “tomá y hacelo”. Fue el cuarto gol de Sosa en el campeonato, pero además el punta paraguayo aportó cinco asistencias.

Gol de Talleres a Argentinos Jrs



✅Triangulación Valoyes-Garro-Santos

✅ Sosa sigue atentamente la jugada para llegar a definir

✅Pase entre líneas de Santos al espacio

✅Desmarques a espaldas de los defensores

El blooper de Marinelli

Gonzalo Marinelli. El arquero de Tigre protagonizó dos bloopers, uno de ellos terminó en gol de Miguel Merentiel. En el otro, el Matador pudo salvarse luego de una salida fallida desde el fondo. Pero luego se lució con una doble tapada y evitó que su equipo esté cayendo por mayor ventaja. Al final, el equipo de Jorge Almirón se impuso merecidamente y debió haber festejado por una diferencia mayor.

El error de Marinelli resultó decisivo. Se disputaban 12 minutos de la primera etapa cuando Marinelli cometió un error garrafal. Fue Sebastián Villa quien remató un tiro de esquina desde la izquierda. El balón del colombiano fue sin peligro directamente a la zona donde estaba ubicado el arquero de Tigre. Sin embargo, la pelota se le escapó de las manos y quien aprovechó el yerro fue Miguel Merentiel que sólo tuvo que empujarla con la pierna derecha para poner el 1 a 0.

