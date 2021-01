El futuro de Leo Messi: según una encuesta entre los socios de Barcelona, un 46,8% no haría ningún esfuerzo para que el rosarino se quede luego de junio en el club. Fuente: Archivo - Crédito: LLUIS GENE / AFP

El futuro de Lionel Messi es un tema de estado en Barcelona. El argentino tiene contrato con el club catalán hasta el 30 de junio y ya puede negociar libremente con cualquier otro equipo, aunque aseguró que al final de la temporada tomará una decisión. El escenario, en la institución azulgrana, se encuentra muy agitado porque, además, el domingo 24 de este mes habrá elecciones de la junta directiva. El diario Mundo Deportivo de Barcelona le encargó una amplia encuesta a la empresa Time Consultants para conocer qué posición tienen los socios sobre distintos temas clave, entre ellos el futuro del rosarino.

El nuevo presidente de Barcelona puede influir en la decisión final de Messi a mitad de año, según Mundo Deportivo, pero entre los socios encuestados existe una división en torno a la figura del mejor futbolista de la historia de la entidad azulgrana. Tanto es así que la muestra divide en dos mitades casi perfectas entre los que harían algún esfuerzo por retenerlo y ampliar su contrato más allá de 2021 y los que no. El 52,2% respondió afirmativamente a la pregunta de si el club debe hacer un esfuerzo para que se quede Messi. Y, de esa porción, el 14,5% dice que "sí, a cualquier precio" y el 37,7% también sí, pero "siempre y cuando acepte una rebaja de sus ingresos".

Por el otro lado, un 46,8% no haría ningún esfuerzo siendo el 33,6% del total los que consideran que "no hay que hacerlo si Leo quiere irse", mientras que el 13,2% no movería un dedo para "facilitar así su marcha la renovación del equipo".

Entre los que los que retendrían a Messi a cualquier precio destacan de forma estadísticamente significativa las mujeres (22,4%) y los socios de 18 a 34 años (29,8%). En cambio, los que apuestan porque Leo no continúe, entre los socios que menos harían están los de 50 a 64 años (21,6% ningún esfuerzo) y los que creen que la situación económica del club es muy mala (19,8%).

Transcurrieron más de cuatro meses desde que llegó a Barcelona un burofax de los abogados de Messi en la tarde del 25 de agosto. La ausencia de público en las tribunas por la pandemia y el paso del tiempo han hecho imposible saber la reacción del barcelonismo, según Mundo Deportivo, sobre aquella voluntad del argentino de abandonar el club al que llegó con 13 años. Pero aquella noticia impactante sí generó controversia sobre Leo en las redes sociales.

De la encuesta encargada por el diario catalán, se desprende que algo queda de aquella jugada de Messi. A la pregunta de hasta qué punto pesa el burofax de final de la temporada comunicando Messi su intención de irse, más de la mitad de los que no se quedarían con el capitán del seleccionado nacional la próxima temporada responden que "mucho" (20,7%) o "bastante" (34%). Es, por tanto, el 54,7% de los que no quieren que Leo siga vestido de azulgrana más allá del 30 de junio, fecha en que finaliza su contrato.

